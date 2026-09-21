Lluvias por vaguada, calor y polvo del Sahara dominan las condiciones del tiempo este lunes

Una joven se protege de los rayos del sol con una sombrilla mientras camina por una acera del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una vaguada y ligeras concentraciones de partículas de polvo del Sahara dominan las condiciones meteorológicas del país durante este lunes, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, se esperan lluvias pasajeras en algunas localidades, mientras que en otras zonas predominará un cielo soleado y ligeramente grisáceo debido a la presencia del polvo del Sahara.

En su informe del tiempo, el Indomet pronosticó para las horas de la mañana la ocurrencia de lluvias pasajeras, entre débiles y moderadas, sobre San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y otras provincias aledañas.

Durante la tarde se generarán aguaceros acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia localidades de El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, Santiago Rodríguez y Dajabón, a consecuencia del ambiente cargado de humedad, los efectos del calentamiento diurno y la incidencia de una vaguada.

Ambiente húmedo y caluroso

La entidad meteorológica advirtió que el ambiente continuará húmedo y caluroso, con una sensación térmica elevada.

Ene se sentido, el organismo recomendó tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, permanecer en lugares frescos y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Tormenta tropical Fay

En cuanto a la actividad tropical, la tormenta tropical Fay se localiza a unos 655 kilómetros al suroeste de las islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y desplazamiento hacia el sur/sureste a unos 4 km/h.

Por su posición y desplazamiento, el sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Polvo del Sahara continuará

Para este martes, el Indomet afirmó que finalizará oficialmente la estación de verano en el hemisferio norte.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, durante las horas de la mañana predominará un cielo soleado y levemente grisáceo debido al polvo del Sahara.

Sin embargo, para la tarde se producirán aguaceros locales con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en sectores de El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y la parte norte de San Juan.

Para el miércoles, una vaguada en varios niveles de la troposfera favorecerá, antes del mediodía, aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas hacia Santiago Rodríguez, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

Conforme avance la tarde, también se prevén lluvias en La Vega, Azua, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Duarte, San José de Ocoa, entre otras localidades.

En cambio, en las provincias del este se observarán condiciones de buen tiempo, con cielo soleado y poco nuboso.