Georges: así fue el paso del huracán que golpeó al país en 1998

El Huracán George causó graves daños en todo el país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El 22 de septiembre de 1998 quedó marcado en la memoria de los dominicanos como una de las fechas más trágicas de la historia reciente del país. Han pasado 28 años de que el fenómeno afectó al país.

Ese día, el huracán Georges azotó la República Dominicana con una fuerza devastadora, dejando decenas de personas fallecidas y provocando graves daños en distintos puntos del territorio nacional.

El fenómeno llegó acompañado de vientos que superaban los 200 kilómetros por hora y oleajes de más de 12 pies de altura, causando una destrucción de gran magnitud.

De acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en Inglés), Georges tocó tierra en la República Dominicana alrededor de las 8:30 a. m. del martes 22 de septiembre de 1998. El centro del huracán entró aproximadamente a 85 millas (137 km) al este de Santo Domingo, cerca de la zona de San Pedro de Macorís–La Romana, con vientos de unos 195 km/h (120 mph), equivalente a categoría 3.

La mañana de aquel martes marcó la llegada de George a territorio dominicano. El huracán había pasado previamente por Puerto Rico y, al tocar tierra en República Dominicana, penetró por la costa Este, específicamente por la parte baja de la provincia La Altagracia.

La población, sin embargo, no alcanzaba a dimensionar lo que estaba a punto de enfrentar. La Defensa Civil no había advertido a tiempo sobre la llegada del fenómeno ni sobre la magnitud del impacto que podía ocasionar debido a la intensidad con la que avanzaba.

Daños y consecuencias

Entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre, George mantuvo su trayectoria como huracán y dejó su huella en siete países. Durante esos días, el fenómeno tocó tierra en Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Haití, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos —por Florida, Misisipi, Alabama y Luisiana— y República Dominicana.

El paso de George dejó rastro de daños que alcanzó distintos puntos del territorio nacional. De acuerdo con un anuncio publicado por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, en el periódico El Caribe el 30 de octubre de ese año, el fenómeno dejó 263,724 damnificados, 1,053 heridos y 146 personas desaparecidas.

La infraestructura también sufrió el impacto. En todo el país resultaron afectados 112 puentes, de los cuales apenas 56 eran recuperables.

El huracán también golpeó al sistema educativo y al sector habitacional: 1,435 centros educativos sufrieron daños y unas 60,000 viviendas resultaron afectadas en todo el territorio nacional.

Ayuda internacional

La magnitud del desastre movilizó ayuda más allá de las fronteras dominicanas. Tras el paso del fenómeno, Estados Unidos, Francia, España, Cuba, México, Brasil, la Orden de Malta, Chile, Canadá, El Salvador, Costa Rica, Japón, China, Puerto Rico, Martinica, Argentina, Venezuela, Aruba, Panamá, Colombia, Noruega, Luxemburgo e Inglaterra enviaron ayuda humanitaria al país.

Desde distintos puntos llegó personal de socorro y médico, alimentos, medicamentos y otros insumos destinados a atender las necesidades provocadas por el fenómeno.

La respuesta internacional también alcanzó el ámbito financiero. El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobaron préstamos para la reconstrucción por 111 millones de dólares y 105 millones de dólares, respectivamente.