Hoy termina oficialmente el verano

Polvo del Sahara y vaguada troposférica condicionan el clima en la República Dominicana. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Hoy finaliza oficialmente la estación de verano en el hemisferio norte y durante las horas de la mañana predominará un cielo soleado y levemente grisáceo debido al polvo del Sahara.

Este martes es equinoccio de septiembre, que marca el inicio del otoño en el hemisferio norte, que incluye los continentes de Europa, Norteamérica, Centroamérica, casi toda Asia, parte de África, una pequeña parte de Sudamérica y algunas islas de Oceanía.

Sin embargo, para la tarde se producirán aguaceros locales con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento en sectores de El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y la parte norte de San Juan.

Vaguada incidirá el miércoles

Para el miércoles, una vaguada en varios niveles de la troposfera favorecerá, antes del mediodía, aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas hacia Santiago Rodríguez, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

Conforme avance la tarde del miércoles, también se prevén lluvias en La Vega, Azua, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Duarte, San José de Ocoa, entre otras localidades.

En cambio, en las provincias del este se observarán condiciones de buen tiempo, con cielo soleado y poco nuboso.

Tormenta tropical Fay

En cuanto a la actividad tropical, la tormenta tropical Fay se localiza a unos 655 kilómetros al suroeste de las islas Azores, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h y desplazamiento hacia el sur/sureste a unos 4 km/h.

Por su posición y desplazamiento, el sistema no representa peligro para la República Dominicana.