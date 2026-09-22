Otoño astronómico inicia este martes con lluvias por incidencia de vaguada y temperaturas calurosas

Grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Producto de una vaguada que incide en las condiciones del tiempo en el país, desde tempranas horas de este martes se registran aguaceros locales, tronadas y posibles ráfagas de viento en zonas de la costa caribeña, incluyendo sectores del Gran Santo Domingo, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el informe, para el resto del país permanecerá con un cielo de pocas nubes.

Para tarde y hasta las primeras horas de la noche, se espera que la vaguada en combinación con el ambiente húmedo y los efectos locales, como el calentamiento diurno y orográfico, incrementen los nublados hacia el interior del país.

Según el organismo, estas condiciones favorecerán aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre poblados de Hato Mayor, Monte Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, el norte de San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, el sur de Santiago, Independencia, entre otras zonas cercanas.

Inicia el otoño

En su informe, el organismo meteorológico comunicó que el otoño astronómico inicia oficialmente este martes en el hemisferio norte con el equinoccio de otoño, momento en el que el Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el sur.

Durante los próximos días, la duración de la noche se aproximará a la del día. Posteriormente, de manera progresiva, amanecerá más temprano y anochecerá más tarde, hasta alcanzar el solsticio de invierno en diciembre.

Persistirá el calor

A pesar del inicio del otoño, el Indomet advirtió que continuará un ambiente húmedo y caluroso, con una sensación térmica elevada. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante esto, se recomienda tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Vaguada dominando el clima

Para mañana miércoles, la entidad prevé que permanezca la influencia de la vaguada en diferentes niveles de la troposfera y el acercamiento de una onda tropical, favorezcan durante la tarde y la noche el desarrollo de concentraciones nubosas aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento en las regiones noreste, sureste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el jueves se espera una reducción de las lluvias durante la mañana, aunque no se descartan algunos chubascos pasajeros en sectores costeros del Caribe.

No obstante, durante la tarde, se prevén incrementos de la nubosidad en el sureste, noreste, valle del Cibao y la zona fronteriza, donde podrían ocurrir aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociados a la vaguada en niveles superiores de la troposfera.

Esta actividad podría extenderse hasta las horas nocturnas.