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El COE coloca en alerta verde cinco provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos recomienda a la población estar atenta al aumento de caudales en ríos y arroyos, especialmente en las cuencas de Los Baos y Dajabón

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    El COE coloca en alerta verde cinco provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas
    Crecida de río Grande. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este miércoles que fueron colocadas cinco provincias en alerta verde ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a una pre-alerta hidrológica reportada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrih).

    De acuerdo al boletín del Indrih, la pre-alerta fue emitida ante la posibilidad de crecidas repentinas y al aumento del caudal de ríos, arroyos y cañadas, hacia la zona fronteriza, en las provincias Elías Piña, Dajabón, San Juan de la Maguana, Independencia y Santiago Rodríguez.

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    Provincias en alerta verde

    En este sentido, el Indrih recomendó poner atención al aumento de niveles de ríos y su flujo de caudal, en especial en las cuencas de los ríos Los Baos, Macasía, Tocino, Dajabón, Guayubín, Maguaca, Chacuey, San Juan, Arroyo Loro, Jimaní y Masacre.

    • Ante esta pre-alerta, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó en alerta verde a las provincias Elías Piña, San Juan, Dajabón, Independencia y Santiago Rodríguez.

    Recomendaciones del COE

    El organismo recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta, informada y preparada ante cualquier cambio. La entidad exhortó a las personas a consultar los boletines y canales oficiales del COE, a revisar su plan familiar y mochilas de emergencia en caso de crecida de ríos.

    Asimismo, aconsejó no cruzar ríos, cañadas, arroyos o zonas vulnerables, y ante una emergencia llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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    Provincias en alerta verde (COE)
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       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.