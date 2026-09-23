El COE coloca en alerta verde cinco provincias por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos recomienda a la población estar atenta al aumento de caudales en ríos y arroyos, especialmente en las cuencas de Los Baos y Dajabón
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la noche de este miércoles que fueron colocadas cinco provincias en alerta verde ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, debido a una pre-alerta hidrológica reportada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrih).
De acuerdo al boletín del Indrih, la pre-alerta fue emitida ante la posibilidad de crecidas repentinas y al aumento del caudal de ríos, arroyos y cañadas, hacia la zona fronteriza, en las provincias Elías Piña, Dajabón, San Juan de la Maguana, Independencia y Santiago Rodríguez.
Provincias en alerta verde
En este sentido, el Indrih recomendó poner atención al aumento de niveles de ríos y su flujo de caudal, en especial en las cuencas de los ríos Los Baos, Macasía, Tocino, Dajabón, Guayubín, Maguaca, Chacuey, San Juan, Arroyo Loro, Jimaní y Masacre.
- Ante esta pre-alerta, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó en alerta verde a las provincias Elías Piña, San Juan, Dajabón, Independencia y Santiago Rodríguez.
Recomendaciones del COE
El organismo recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta, informada y preparada ante cualquier cambio. La entidad exhortó a las personas a consultar los boletines y canales oficiales del COE, a revisar su plan familiar y mochilas de emergencia en caso de crecida de ríos.
Asimismo, aconsejó no cruzar ríos, cañadas, arroyos o zonas vulnerables, y ante una emergencia llamar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.