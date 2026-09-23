Vaguada provocará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento este miércoles
Se espera un ambiente mayormente soleado por la mañana, pero un aumento de nubosidad en la tarde que generará lluvias en varias provincias
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada, combinada con el incremento de la humedad y los efectos locales propios del calentamiento diurno y la orografía, favorecerá este miércoles la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos puntos del territorio nacional.
La entidad indicó que durante las horas de la mañana predominará un ambiente mayormente soleado, con nubes dispersas a aisladas en gran parte del país. Sin embargo, destacó que en algunos sectores del litoral Caribeño podrían registrarse chubascos pasajeros.
Asimismo, señaló que para la tarde se espera un aumento de la nubosidad, principalmente sobre localidades del noroeste, sureste y la cordillera Central, donde podrían producirse aguaceros de intensidad moderada a puntualmente fuerte, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
El Niño amenaza California con un invierno extremo tras un verano de temperaturas récord
Entre las provincias donde podrían presentarse estas condiciones figuran Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña.
Calor y sensación térmica elevada
El Indomet además destacó, que aunque el país se encuentra en otoño, las condiciones atmosféricas continuarán caracterizadas por un ambiente húmedo, caluroso y con una sensación térmica elevada.
- Ante estas condiciones, las autoridades meteorológicas recomiendan a la población ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
También exhorta a la ciudadanía a permanecer en espacios frescos y ventilados para reducir los efectos asociados a las altas temperaturas y la humedad.
El organismo meteorológico también informó que se mantiene monitoreando una onda tropical que saldrá desde las costas de África, frente a las islas de Cabo Verde.
De acuerdo con el organismo, esta sistema presenta una probabilidad de formación ciclónica de 40 % durante los próximos siete días.