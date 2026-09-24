Predominará el sol este jueves, pero se esperan aguaceros y tronadas en varias provincias

Una mujer cruza la calle utilizando una sombrilla para resguardarse del sol en un día soleado en la ciudad de Santo Domingo. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Las condiciones meteorológicas estarán mayormente estables este jueves en gran parte del territorio nacional, debido al ingreso de una masa de aire con reducido contenido de humedad que limitará las lluvias.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indicó que en gran parte del país predominará un ambiente mayormente soleado durante buena parte del día. Sin embargo, señaló que durante la tarde y las primeras horas de la noche podrían registrarse aguaceros localmente fuertes y aisladas tronadas en algunas localidades.

Según el organismo meteorológico, estas precipitaciones estarán asociadas a la incidencia de una vaguada en los niveles medios de la troposfera, combinada con los efectos del calentamiento diurno y orográfico.

En ese sentido, la entidad detalló que las lluvias podrían concentrarse principalmente hacia localidades del este, noroeste, norte, la zona fronteriza y la cordillera Central, con especial incidencia en las provincias La Vega, Santiago, Elías Piña, La Altagracia, Valverde, Santiago Rodríguez, Pedernales, Espaillat, El Seibo, Hato Mayor, Dajabón y Barahona.

Persiste el calor

El organismo meteorológico también señaló que el país continuará bajo un ambiente caluroso, acompañado de una elevada sensación térmica elevada.

Por ello, recomienda tomar agua con frecuencia, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Asimismo, exhorta a la ciudadanía a permanecer en lugares frescos y ventilados.

Vigila zona de baja de presión

El Indomet además informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada al sureste de las islas de Cabo Verde, la cual presenta un 60 % de probabilidad de formación ciclónica durante las próximas 48 horas y también en los próximos siete días.

La institución señaló que continuará monitoreando el comportamiento y la posible evolución de este sistema atmosférico.