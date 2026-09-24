El río Barrera volvió a encender las alarmas en el municipio Los Ríos, de la provincia Bahoruco. Una fuerte crecida arrastró troncos, lodo y sedimentos, bloqueó el puente que comunica con Las Clavellinas y otras comunidades, golpeó zonas agrícolas e inundó todo el perímetro de las instalaciones del juzgado de paz.

La alcaldesa de Los Ríos, Martha Cuevas Féliz, informó que la crecida comenzó alrededor de las 5:30 de la tarde del miércoles y se extendió hasta cerca de las 8:00 de la noche. La fuerza de la corriente fue tal que el agua llegó a pasar por encima del puente.

En medio de la crecida, dos motociclistas fueron arrastrados por las aguas, mientras una motocicleta terminó sepultada entre los sedimentos dejados por el río. No se reportaron pérdidas humanas ni viviendas afectadas.

Juzgado de paz quedó rodeado por las aguas

Uno de los puntos impactados por la crecida fue el Juzgado de Paz de Los Ríos, donde las aguas inundaron todo el perímetro de sus instalaciones, evidenciando la magnitud alcanzada por el desbordamiento en esa zona del municipio.

La corriente también arrastró troncos de árboles y otros materiales que quedaron atrapados debajo del puente, formando un tapón que interrumpió temporalmente el tránsito entre Los Ríos, Las Clavellinas y otras localidades.

Ante la emergencia, la alcaldía contrató durante la noche dos palas mecánicas para retirar parte del material acumulado y restablecer la circulación. Los trabajos continuaron este jueves con la extracción de sedimentos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/whatsapp-image-2026-09-24-at-22418-pm-1-5c655e43.jpeg (IMAGEN CEDIDA A DIARIO LIBRE)

El campo recibió el golpe más fuerte

Mientras en el casco urbano se registraron inundaciones en puntos específicos, la zona agrícola sufrió importantes daños.

Según Cuevas Féliz, las aguas y el lodo penetraron en predios productivos y deterioraron caminos vecinales, algunos de los cuales quedaron prácticamente intransitables.

Las precipitaciones se concentraron principalmente en comunidades rurales y zonas altas como Hugo de la Cruz, Mosquitos, Pino Fresco y Barrero, desde donde descendió una gran cantidad de agua hacia Los Ríos.

Reclamos de intervención vuelven a cobrar fuerza

La preocupación aumenta porque, según recordó la alcaldesa, aproximadamente para esta misma época del año pasado el río Barrera también registró una crecida que puso en peligro a residentes del municipio.

Cuevas Féliz aseguró que se han realizado varias solicitudes al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que intervengan y readecúen el río.

La alcaldesa advirtió que una crecida de mayor magnitud podría representar una seria amenaza para los sectores Hato Nuevo y La Q, ubicados en la parte este del río.

Mientras las autoridades locales retiran troncos, lodo y sedimentos, la nueva crecida vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una intervención del cauce para reducir los riesgos ante futuros episodios de lluvias.

En las labores de respuesta participaron miembros de la Cruz Roja Dominicana, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos.