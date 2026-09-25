Pronostican escasas lluvias y ambiente caluroso por polvo del Sahara este viernes

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Para la mañana de este viernes se esperan pocas lluvias debido a las ligeras concentraciones de polvo del Sahara y a la incidencia de un sistema de alta presión, que dominará las condiciones del tiempo en el país.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo, en el que establece que continuará un ambiente caluroso. No obstante, el organismo prevé que el arrastre de campos nubosos por el viento del este/sureste, combinado con los efectos del calentamiento diurno, favorecerá la ocurrencia de aguaceros locales, acompañados de tronadas aisladas en Hato Mayor, Monte Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón y algunos sectores de Santiago, y podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

Sensación térmica elevada

El organismo afirmó que continuará un ambiente caluroso, con una sensación térmica elevada. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

El organismo recomienda tomar agua con frecuencia, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Asimismo, recomienda permanecer en lugares frescos y ventilados.

Tormentas tropicales

En su informe del tiempo, el organismo comunicó sobre la tormenta tropical Gonzalo, que se ubica a unos 220 kilómetros (km) al sur de las islas de Cabo Verde. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h y se desplaza hacia el nor/noroeste a 15 km/h.

Por su posición y desplazamiento, este sistema no ofrece peligro para el país.

Asimismo, la tormenta tropical Fay se ubica a unos 1,715 km al oeste/suroeste de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h. Se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 9 km/h.

Por su posición, este sistema tampoco ofrece peligro para la República Dominicana.

Las lluvias seguirán escasas

Para este sábado se prevén escasas precipitaciones en gran parte del territorio dominicano. Sin embargo, la incidencia de una vaguada al norte del país favorecerá, durante la tarde, el desarrollo de aguaceros localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente sobre sectores del Cibao y la zona fronteriza.

Asimismo, una onda tropical transitará al sur del país, con poca incidencia sobre las condiciones meteorológicas.

Para el domingo, el Indomet pronostica que un sistema de alta presión continuará dominando las condiciones atmosféricas, mientras la masa de aire permanecerá relativamente seca, limitando la ocurrencia de precipitaciones importantes sobre gran parte del territorio dominicano.

Durante la tarde, el calentamiento diurno y los efectos orográficos favorecerán el desarrollo de aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento, principalmente hacia provincias de la Cordillera Central y el Cibao.