Pronostican altas temperaturas y aumento en la incursión del polvo del Sahara para este sábado

Persona se protege del sol con una sombrilla en una de las calles de Santo Domingo ( DIARIO LIBRE/FOTO DE ARCHIVO )

Para la mañana de este sábado las condiciones atmosféricas del territorio dominicano permanecerán dominadas por un sistema de alta presión y un ligero aumento en la incursión de partículas de polvo del desierto del Sahara, según informo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe de hoy.

Estas condiciones atmosféricas, explica la entidad, limitan las formaciones de nubes significativas y los eventos de precipitaciones importantes en casi toda la geografía nacional, prevaleciendo un cielo mayormente despejado y soleado.

El Indomet explica, sin embargo, que no se descarta que durante la tarde hasta las primeras horas de la noche, la interacción de los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) con la influencia de una vaguada y el viento cálido del este/sureste, generen nublados con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Esto último se puede ver en las provincias de Espaillat, Santiago, Monseñor Nouel, La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, la parte norte de San Juan, Elías Piña, Independencia y Pedernales, entre otras cercanas.

Altas temperaturas

La entidad aseguró que las temperaturas seguirán calurosas con una sensación térmica elevada. Se recomienda tomar agua con frecuencia, vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. Asimismo, se recomienda permanecer en lugares frescos y ventilados.

Las temperaturas mínimas rondaran entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas entre 33 °C y 35 °C.

Tormentas tropicales

La tormenta tropical Fay se ubica a unos 1,790 kilómetros al oeste/suroeste de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, y se desplaza hacia el oeste/suroeste a una velocidad de 6 km/h. Por su posición, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

El Indomet informa que la tormenta tropical Gonzalo se ubica a unos 100 kilómetros al norte de Sal, Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h, y se desplaza hacia el norte a una velocidad de 15 km/h. Por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país.