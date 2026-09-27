Vaguada provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias este domingo
Se pronostican precipitaciones principalmente en La Vega, Santiago y otras localidades, mientras que el cielo permanecerá soleado en gran parte del territorio
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada provocará este domingo aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.
De acuerdo con el organismo, en gran parte del territorio nacional predominará un cielo soleado y grisáceo, con ligeros incrementos nubosos, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico y a la presencia de ligeras concentraciones de partículas de polvo sahariano.
La vaguada, combinada con el calentamiento diurno y los efectos locales, generará precipitaciones principalmente durante la tarde que podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.
- Las lluvias se esperan sobre localidades de La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Dajabón, Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata y Espaillat, así como en otras provincias cercanas.
Zonas afectadas
Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas ante la posibilidad de que las condiciones de lluvias y tormentas eléctricas se presenten durante el transcurso de la tarde.