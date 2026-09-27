Vaguada provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias este domingo

Grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE / STIVEN CURIEL. )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada provocará este domingo aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

De acuerdo con el organismo, en gran parte del territorio nacional predominará un cielo soleado y grisáceo, con ligeros incrementos nubosos, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico y a la presencia de ligeras concentraciones de partículas de polvo sahariano.

La vaguada, combinada con el calentamiento diurno y los efectos locales, generará precipitaciones principalmente durante la tarde que podrían prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

Las lluvias se esperan sobre localidades de La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, San Juan, Dajabón, Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata y Espaillat, así como en otras provincias cercanas.

Zonas afectadas

Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas ante la posibilidad de que las condiciones de lluvias y tormentas eléctricas se presenten durante el transcurso de la tarde.