Continuará el ambiente caluroso y se esperan lluvias en algunas provincias este lunes

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes seguirá predominando el ambiente caluroso, con un cielo con nubes dispersas, debido a la incidencia de un anticiclón.

Durante la mañana, predominará un cielo con nubes dispersas y las temperaturas continuarán elevadas.

Para la tarde, el Indomet prevé que la incidencia de una débil vaguada, combinada con los efectos locales, favorecerá el desarrollo de algunos nublados acompañados de aguaceros puntuales, tronadas y ráfagas de viento dispersas en Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, Santiago Sur, La Vega, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y San Juan, entre otras localidades cercanas.

Durante la noche, se prevén lluvias en algunas provincias de la costa norte, el Caribe y el valle del Cibao nordeste.

Calor

Las temperaturas continuarán calurosas, a pesar de la época de otoño. El organismo pronostica temperaturas mínimas entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas estarán entre 33 °C y 35 °C.

En tal sentido, se recomienda mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

El organismo indicó que los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas.

Situación de depresión tropical

La entidad informó que la depresión tropical Fay se mantiene sobre aguas abiertas del Atlántico, ubicada a más de 1,945 kilómetros al oeste/suroeste de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y desplazándose hacia el sur/suroeste a una velocidad de 11 km/h.

Por su posición y desplazamiento, el sistema no representa peligro para el país.

En su informe del tiempo, el Indomet también comunicó de una zona de baja presión ubicada al sureste de las Bermudas, con un potencial de desarrollo ciclónico de 50 % en las próximas 48 horas y de 60 % para los próximos siete días.

Este sistema tampoco representa peligro para el país, por su posición y posible desplazamiento.

¿Qué se espera para los próximos días?

Para este martes, se prevé que durante la madrugada y las primeras horas de la mañana ocurran aguaceros en sectores costeros del noroeste y norte, asociados al arrastre del viento del este/noreste.

En horas de la tarde, los efectos de la vaguada favorecerán incrementos nubosos acompañados de aguaceros puntuales, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, principalmente hacia sectores del sureste, nordeste y la Cordillera Central.

Durante la noche, las precipitaciones disminuirán, predominando un cielo con nubes dispersas.

Para el miércoles, la incidencia de una vaguada, combinada con el arrastre del viento, favorecerá la ocurrencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunos sectores costeros del norte, nordeste y sureste del país.

En horas de la tarde, se producirán aguaceros puntuales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre sectores de El Seibo, La Romana, La Altagracia, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el norte del Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y zonas cercanas.