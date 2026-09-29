Pronostican temperaturas de hasta 35 °C y posibles aguaceros por vaguada este martes

Dos mujeres caminan por los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte bajo el intenso sol que afecta al país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que continuará el ambiente caluroso para este martes en gran parte del país y la influencia de un sistema de alta presión limitará el desarrollo de nubes significativas en la mayoría de las provincias.

No obstante, se prevé que durante la tarde y las primeras horas de la noche, los efectos locales y la leve incidencia de una vaguada generarán aguaceros aislados, tronadas y ráfagas de viento, en Monte Plata, el norte de Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, el norte de Azua, el sur de La Vega, el sur de Santiago, así como Elías Piña y San Juan.

Sensación térmica elevada

El organismo señaló que las temperaturas continuarán elevadas, con una sensación térmica superior. Las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante las altas temperaturas, la entidad recomienda mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares ventilados.

Señaló que los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas.

Tormentas tropicales

En cuanto a la actividad ciclónica, el Indomet informó que la tormenta tropical Fay se localiza a 2,360 kilómetros al oeste/suroeste de las Azores, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h. De acuerdo con la entidad, por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país.

En su informe, el organismo indicó que la tormenta tropical Hanna se ubica a unos 1,745 kilómetros al este/noreste de Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 75 km/h. Por su posición y desplazamiento, tampoco representa peligro para el país.

Lluvias para los próximos días

Para este miércoles, aunque el sistema de alta presión continuará influyendo en las condiciones del tiempo, durante las horas matutinas se pronostican lluvias dispersas, posibles tronadas y ráfagas de viento, principalmente en la zona costera norte, noreste y sureste. Estas condiciones se disiparán conforme avance la mañana.

En horas de la tarde, la interacción del viento con la orografía y el calentamiento diurno generarán aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en poblados de El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, sectores del Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Elías Piña, San Juan, entre otras provincias aledañas.

Para el jueves, el Indomet prevé que predomine la incidencia de la circulación anticiclónica, por lo que el desarrollo de nubes importantes se verá limitado.

Durante la tarde, los efectos locales provocarán tormentas eléctricas aisladas y aguaceros locales en poblados de provincias del noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Según el organismo, estas condiciones disminuirán al anochecer.