COE coloca alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal por riesgo de inundaciones
Las lluvias pronosticadas podrían generar crecidas en ríos y arroyos, afectando a comunidades vulnerables en las zonas bajo alerta
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este miércoles en alerta verde a San Cristóbal, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional ante el riesgo de inundaciones repentinas y urbanas debido al aumento de la humedad y las lluvias previstas para las próximas horas.
La declaratoria fue emitida a la 1:00 de la tarde de este 30 de septiembre, a partir del boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
Según el COE, el incremento de la humedad, combinado con el viento del este-noreste y los efectos locales, favorecerá precipitaciones de moderadas a fuertes en ocasiones, acompañadas de tronadas y ráfagas de viento.
Estas condiciones podrían producir inundaciones urbanas, además de crecidas de ríos, arroyos y cañadas con posibilidad de generar inundaciones repentinas.
Medidas anunciadas
Las tres demarcaciones colocadas bajo alerta verde son San Cristóbal, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.
El COE exhortó a la población de las zonas bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten altos volúmenes de agua.
- El organismo también recomendó revisar los planes familiares y las mochilas de emergencia, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones.
La alerta verde implica que la población debe mantenerse informada y preparada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
Situación actual
En caso de emergencia, las autoridades recomiendan comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
La medida podrá ser modificada por el COE dependiendo de la evolución de las lluvias y de los próximos boletines emitidos por el Indomet.