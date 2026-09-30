COE coloca alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal por riesgo de inundaciones

Grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este miércoles en alerta verde a San Cristóbal, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional ante el riesgo de inundaciones repentinas y urbanas debido al aumento de la humedad y las lluvias previstas para las próximas horas.

La declaratoria fue emitida a la 1:00 de la tarde de este 30 de septiembre, a partir del boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Según el COE, el incremento de la humedad, combinado con el viento del este-noreste y los efectos locales, favorecerá precipitaciones de moderadas a fuertes en ocasiones, acompañadas de tronadas y ráfagas de viento.

Estas condiciones podrían producir inundaciones urbanas, además de crecidas de ríos, arroyos y cañadas con posibilidad de generar inundaciones repentinas.

Medidas anunciadas

Las tres demarcaciones colocadas bajo alerta verde son San Cristóbal, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El COE exhortó a la población de las zonas bajo alerta a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

El organismo también recomendó revisar los planes familiares y las mochilas de emergencia, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones.

La alerta verde implica que la población debe mantenerse informada y preparada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Situación actual

En caso de emergencia, las autoridades recomiendan comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La medida podrá ser modificada por el COE dependiendo de la evolución de las lluvias y de los próximos boletines emitidos por el Indomet.