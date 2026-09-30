Pronostican cielo mayormente soleado y temperaturas calurosas este miércoles

Una joven se protege de los rayos del sol con una sombrilla mientras camina por una acera del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este miércoles predominará un cielo mayormente soleado, debido a la incidencia del sistema de alta presión (circulación anticiclónica), y las temperaturas seguirán calurosas.

No obstante, durante la mañana se prevén chubascos aislados, entre débiles y moderados, en localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, entre otras provincias.

Para la tarde, el Indomet pronostica la ocurrencia de algunos aguaceros locales, con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, sobre Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez y el Gran Santo Domingo debido al arrastre del viento y los efectos del calentamiento diurno.

Temperaturas elevadas

De acuerdo con el organismo, las temperaturas mínimas estarán entre 24 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

El Indomet recomienda mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, señaló que los niños, las embarazadas y los adultos mayores son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas.

Tormenta tropical Hanna

El organismo informó que la tormenta tropical Hanna se ubica a unos 1,600 kilómetros al oeste/suroeste de Las Azores.

Por su posición y posible desplazamiento, este sistema no representa peligro para el país, indicó el organismo meteorológico.

Se acerca una vaguada

Para este jueves, una vaguada en los niveles medios de la troposfera estará acercándose al área de responsabilidad de República Dominicana, favoreciendo la ocurrencia de algunos aguaceros con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento.

Estas condiciones se esperan hacia El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, Monte Plata, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, San Cristóbal, entre otras localidades, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Sin embargo, para el resto del país continuará predominando un cielo soleado, con ligeros incrementos nubosos y escasas precipitaciones.

El viernes, la vaguada tendrá mayor incidencia en las condiciones del tiempo. Desde horas de la mañana se esperan algunos chubascos locales con posibles tronadas en localidades del noreste y sureste.

Para la tarde, el Indomet prevé aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia Monte Plata, el Gran Santo Domingo, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Dajabón, entre otras provincias aledañas.