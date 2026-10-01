El Distrito Nacional y siete provincias están en alerta verde por aproximación de una vaguada

Un grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este jueves a siete las provincias en alerta verde debido a la aproximación de una vaguada y al incremento de la humedad sobre el territorio nacional.

En ese sentido, el organismo colocó bajo alerta al Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, especialmente la parte norte, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Sánchez Ramírez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-175734-b0e317af.jpeg Mapa de alertas. (FOTO CEDIDA POR EL COE)

Recomendaciones

El COE explicó que durante las próximas horas se prevé un incremento de las precipitaciones, que podrían generar aguaceros localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante estas condiciones, el organismo exhortó a la población, especialmente a quienes se encuentran en las zonas bajo alerta, a mantenerse informada a través de los canales oficiales del COE y de los organismos de protección civil.

Asimismo, recomendó revisar el plan familiar de emergencia y la mochila de emergencia, además de evitar cruzar ríos, cañadas y arroyos, así como transitar por zonas vulnerables a inundaciones.

En caso de emergencia, las autoridades exhortan a la ciudadanía a comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.