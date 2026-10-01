El Distrito Nacional y siete provincias están en alerta verde por aproximación de una vaguada
El organismo dijo que en las próximas horas se prevé un incremento de las lluvias
Recomienda a la población, especialmente a quienes residen en las zonas bajo alerta, mantener las precauciones de lugar
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió este jueves a siete las provincias en alerta verde debido a la aproximación de una vaguada y al incremento de la humedad sobre el territorio nacional.
En ese sentido, el organismo colocó bajo alerta al Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, especialmente la parte norte, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y Sánchez Ramírez.
Recomendaciones
El COE explicó que durante las próximas horas se prevé un incremento de las precipitaciones, que podrían generar aguaceros localmente moderados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Ante estas condiciones, el organismo exhortó a la población, especialmente a quienes se encuentran en las zonas bajo alerta, a mantenerse informada a través de los canales oficiales del COE y de los organismos de protección civil.
- Asimismo, recomendó revisar el plan familiar de emergencia y la mochila de emergencia, además de evitar cruzar ríos, cañadas y arroyos, así como transitar por zonas vulnerables a inundaciones.
En caso de emergencia, las autoridades exhortan a la ciudadanía a comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.