El Indomet pronostica lluvias en varias provincias y ambiente caluroso para este jueves

Grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este jueves se espera un cielo mayormente soleado, con escasas nubes y las temperaturas continuarán elevadas.

No obstante, el organismo señaló que a medida que avance la tarde, se producirán nublados y aguaceros moderados a puntualmente fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en La Altagracia, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, entre otras provincias cercanas, incluso durante la noche.

De acuerdo con el Indomet, estas condiciones serán producto de la humedad aportada por el viento del este, los efectos orográficos y el calentamiento diurno.

En las demás áreas no mencionadas, el organismo prevé nubes dispersas.

Ambiente caluroso

El Indomet indicó que los pronósticos de riesgo de calor señalan qque seguirán temperaturas elevadas, por lo que se sentirá una sensación de "calor agobiante".

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Ante estas condiciones, el organismo recomienda a la población tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

También instó a permanecer en lugares frescos y ventilados, así como estar atentos y asistir a las personas envejecientes, embarazadas y niños.

Vaguada incidirá en el clima

Para este viernes, el Indomet informó que una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera incidirá sobre el país, provocando un aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica desde las primeras horas de la mañana.

El organismo prevé nublados, aguaceros localmente fuertes, tronadas y ráfagas de viento aisladas, especialmente en sectores del litoral sur, noreste, norte, la llanura oriental, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el sábado, se combinará un mayor contenido de humedad con el fortalecimiento de la vaguada en la troposfera, lo que generará un incremento de la inestabilidad atmosférica sobre el territorio nacional.

Durante ese día, se pronostica un ambiente nublado, con precipitaciones localmente fuertes, actividad eléctrica, ráfagas de viento y potencial caída de granizos en el litoral Caribeño, la llanura oriental, el norte, la Cordillera Central y el sector fronterizo.