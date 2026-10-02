El COE coloca al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y otras provincias en alerta verde

Vehículos transitan por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó más de cinco provincias en alerta verde ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y las pronosticadas para las próximas horas.

Las provincias y zonas bajo alerta verde son el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Barahona, San Juan, Duarte, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, y Sánchez Ramírez.

La decisión fue adoptada a partir de las condiciones meteorológicas y del boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en el que se pronostican aguaceros en las provincias del litoral costero Caribeño, asociados a la incidencia de una vaguada y al paso de una onda tropical.

Para las horas de la tarde, ambos fenómenos interactuarán con el calentamiento diurno y los efectos locales, favoreciendo el desarrollo de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población, especialmente a quienes se encuentran en las zonas bajo alerta, a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de los organismos de protección civil.

En caso de emergencia, las autoridades recomendaron comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.