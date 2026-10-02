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El COE coloca al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y otras provincias en alerta verde

El COE exhortó a quienes se encuentran en las zonas bajo alerta, a mantenerse informada a través de sus canales oficiales

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    El COE coloca al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Barahona y otras provincias en alerta verde
    Vehículos transitan por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó más de cinco provincias en alerta verde ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y las pronosticadas para las próximas horas.

    Las provincias y zonas bajo alerta verde son el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Barahona, San Juan, Duarte, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, y Sánchez Ramírez.

    La decisión fue adoptada a partir de las condiciones meteorológicas y del boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en el que se pronostican aguaceros en las provincias del litoral costero Caribeño, asociados a la incidencia de una vaguada y al paso de una onda tropical.

    • Para las horas de la tarde, ambos fenómenos interactuarán con el calentamiento diurno y los efectos locales, favoreciendo el desarrollo de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes.
    RELACIONADAS

    Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

    Recomendaciones

    El COE exhortó a la población, especialmente a quienes se encuentran en las zonas bajo alerta, a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de los organismos de protección civil.

    En caso de emergencia, las autoridades recomendaron comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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