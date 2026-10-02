Onda tropical y vaguada provocarán aguaceros en varias provincias este viernes; continuará el calor

Conductores transitan por una calle inundada en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas este viernes por la incidencia de una vaguada y una onda tropical, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo, debido a estas condiciones se prevén aguaceros en las provincias del litoral costero Caribeño.

Para la tarde, la onda tropical interactuará con las condiciones locales y el calentamiento diurno, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en las provincias La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago Rodríguez, Dajabón, San José de Ocoa, Azua, Peravia, Barahona, San Juan, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Ambiente caluroso

El Indomet indicó que los pronósticos de riesgo de calor señalan la persistencia de temperaturas elevadas, por lo que se sentirá una sensación de calor agobiante.

Ante estas condiciones, recomendó tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, exhortó permanecer en lugares frescos y ventilados y prestar especial atención y asistencia a las personas envejecientes, embarazadas y niños.

Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 33 °C y 35 °C.

Área de baja presión

En su informe del tiempo, el Indomet también informó sobre un área de baja presión localizada en el Atlántico subtropical, remanente de la tormenta tropical Fay.

El sistema se encuentra a unos cientos de millas al sureste de Bermuda y presenta una baja probabilidad de desarrollo durante los próximos siete días.

Según el organismo meteorológico, por su posición y desplazamiento, esta área de baja presión no representa peligro para la República Dominicana.

¿Qué se espera para los próximos días?

Para este sábado, la onda tropical estará saliendo del área de pronóstico, pero dejará una atmósfera húmeda e inestable.

Además, la incidencia de una vaguada favorecerá la ocurrencia de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente hacia sectores del noreste, noroeste, suroeste y la Cordillera Central, especialmente durante las horas de la tarde.

El domingo, el ambiente meteorológico continuará húmedo e inestable debido a la incidencia de una vaguada.

Durante las horas de la tarde se desarrollarán aguaceros que podrían ser moderados localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente hacia localidades de las regiones noreste, sureste, noroeste y la Cordillera Central.