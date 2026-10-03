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Continuarán los aguaceros este sábado; mantienen 10 provincias bajo alerta

Se esperan aguaceros fuertes y tormentas eléctricas en el Gran Santo Domingo y otras provincias

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    Continuarán los aguaceros este sábado; mantienen 10 provincias bajo alerta
    Grupo de personas utilizando sombrillas durante un día de lluvias en la avenida Winston Churchill en el Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

    Una vaguada con incidencia en varios niveles de la troposfera continuará favoreciendo condiciones de inestabilidad sobre la República Dominicana durante este sábado, provocando lluvias desde horas de la mañana y aguaceros de mayor intensidad durante la tarde.

    Por ello, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene alertas meteorológicas para 10 provincias debido al riesgo de inundaciones urbanas, así como posibles crecidas de pequeños arroyos y cañadas, como consecuencia de las precipitaciones.

    Las demarcaciones bajo alerta son el Gran Santo DomingoSánchez RamírezSan Cristóbal, especialmente su parte norte y San Pedro de Macorís, específicamente la zona norte.

    Además Monte Plata, Hato Mayor, Monseñor Nouel, BarahonaDuarte y San Juan.

    Precipitaciones en el día

    Según el Indomet, durante las primeras horas del día se registrarán precipitaciones en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Barahona y Pedernales, así como en otros puntos cercanos.

    • Mientras tanto, para la tarde y las primeras horas de la noche se prevé un incremento de la actividad lluviosa. De acuerdo con la entidad, se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, principalmente sobre las provincias del noreste, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.
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