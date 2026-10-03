El COE eleva a 15 las provincias en alerta verde por vaguada

Una vaguada en varios niveles de la troposfera incide sobre las condiciones atmosféricas del país y ya se registran lluvias matutinas en varias provincias. ( DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 14 provincias y el Distrito Nacional en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y las que se pronostican para las próximas horas.

La actualización está contenida en el Informe de Situación No. 1 por vaguada, emitido este sábado 3 de octubre, a las 11:00 de la mañana.

Las demarcaciones bajo alerta verde son: San Cristóbal, Santo Domingo, Monseñor Nouel, Distrito Nacional, La Vega, San Juan, Duarte, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Santiago, Dajabón, Elías Piña y Santiago Rodríguez.

El COE descontinuó la alerta verde para la provincia Barahona.

Aguaceros fuertes esta tarde

De acuerdo con el informe, una vaguada en varios niveles de la troposfera incide sobre las condiciones atmosféricas del país y ya se registran lluvias matutinas en varias provincias.

Para esta tarde, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronostica aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

El boletín meteorológico señala además que se observan aguaceros sobre provincias del litoral costero caribeño, asociados a la incidencia de la vaguada y al paso de una onda tropical.

Ambos fenómenos interactuarán durante la tarde con el calentamiento diurno, lo que favorecerá el desarrollo de aguaceros que podrían ser de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento ocasionales y efectos locales.

Dos menores desaparecidos en Elías Piña

El COE reporta un incidente con tres personas involucradas en la provincia Elías Piña.

El hecho corresponde a los tres menores que fueron arrastrados por la crecida de una canaleta de drenaje mientras se bañaban bajo la lluvia en la comunidad El Pinzón, municipio Comendador.

Uno de los menores fue rescatado con vida y recibe atención médica, mientras brigadas locales, el Ministerio de Defensa (MIDE), la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana mantienen las labores de búsqueda de los otros dos.

El informe de situación establece que, hasta el corte de las 11:00 de la mañana, no se reportan personas afectadas ni desplazadas o albergadas, aunque sí figura el referido incidente con tres personas involucradas.

El COE mantiene el nivel de alerta verde debido a la posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas asociadas a las lluvias registradas y pronosticadas.