Indomet alerta sobre aguaceros fuertes y tormentas eléctricas en varias provincias este domingo

Aguaceros fuertes en República Dominicana y alerta meteorológica. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada provocará este domingo aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas zonas de la República Dominicana, mientras mantiene 16 provincias bajo alerta meteorológica por posibles inundaciones urbanas y crecidas de pequeños ríos, arroyos y cañadas.

De acuerdo con el informe meteorológico emitido este domingo 4 de octubre, las precipitaciones serán más intensas durante la tarde, debido a las condiciones de humedad e inestabilidad atmosférica que inciden sobre el territorio nacional.

Las lluvias afectarán principalmente las regiones norte y noreste, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Entre las provincias donde se esperan aguaceros figuran Santiago, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Juan, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez y La Vega.

Provincias bajo alerta

El Centro Nacional de Pronósticos de Indomet modificó los niveles de alerta meteorológica ante las lluvias registradas y las pronosticadas para las próximas horas, debido al riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de pequeños cauces.

Las provincias bajo alerta son el Gran Santo Domingo, especialmente la parte norte; San Cristóbal, principalmente su zona norte; Monte Plata, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña y Puerto Plata.

En tanto, el informe identifica bajo aviso meteorológico a Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, especialmente su parte norte; Hato Mayor, San Juan, Duarte, Santiago, La Vega y Espaillat.

Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a sus boletines oficiales y tomar precauciones en las zonas vulnerables a inundaciones, sobre todo durante los períodos de precipitaciones intensas.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para el Distrito Nacional, Indomet pronostica nublados con chubascos durante la mañana y aguaceros dispersos acompañados de tronadas en horas de la tarde.

En Santo Domingo Norte se esperan condiciones de medio nublado a nublado, con chubascos matutinos y aguaceros dispersos con tronadas durante la tarde.

En Santo Domingo Oeste podrían registrarse aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, mientras que en Santo Domingo Este se prevén aumentos de la nubosidad, precipitaciones dispersas y tronadas ocasionales.

Las temperaturas mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 31 °C y 33 °C.

Indomet recomienda precaución ante el calor

Además de las precipitaciones, las condiciones atmosféricas mantendrán temperaturas calurosas y una sensación térmica elevada en gran parte del territorio nacional.

Ante esta situación, el organismo recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

También aconseja permanecer en lugares frescos y ventilados, con especial atención a los adultos mayores, las embarazadas y los niños, debido a su mayor vulnerabilidad ante los efectos del calor.

Disminución de lluvias

Para este lunes, Indomet prevé la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad, lo que limitará las precipitaciones sobre el territorio nacional.

Sin embargo, la vaguada permanecerá en varios niveles de la troposfera y, combinada con el calentamiento diurno, favorecerá incrementos nubosos durante la tarde, con aguaceros moderados y tronadas ocasionales en localidades de las regiones noreste, el valle del Cibao, la llanura oriental y la cordillera Central.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional se esperan nublados durante la tarde, aguaceros locales y tronadas aisladas.

Para el martes, el organismo pronostica una reducción en la frecuencia y la intensidad de las lluvias, debido a la presencia de una masa de aire con menor contenido de humedad.

No obstante, la vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, junto con los efectos del calentamiento diurno, podría generar aguaceros locales y posibles tronadas durante la tarde en provincias de las regiones sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Indomet vigila un posible sistema de baja presión

El Instituto Dominicano de Meteorología también informó sobre un área de baja presión que podría desarrollarse en los próximos días al suroeste del golfo de México.

Según el reporte, este sistema tiene un potencial de formación del 30 % durante los próximos siete días.

La institución continuará dando seguimiento a las condiciones atmosféricas y recomienda a la ciudadanía consultar sus boletines para conocer cualquier cambio en los pronósticos y los niveles de alerta.