El COE coloca al Gran Santo Domingo, Santiago y otras provincias en alerta verde por lluvias

El COE instó a la ciudadanía, en especial a los residentes de las zonas bajo alerta, a seguir las actualizaciones por medio de sus canales oficiales. ( CEDIDA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó en alerta verde a más de 10 provincias del país ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y las pronosticadas para las próximas horas.

En alerta verde se encuentran el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Duarte, San Juan, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Santiago, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Puerto Plata y Espaillat.

La medida fue adoptada luego del boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en el que se indica que una vaguada continuará favoreciendo condiciones de abundante humedad e inestabilidad sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el organismo, durante horas de la tarde se producirán aguaceros muy fuertes de manera local, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Estas condiciones se esperan principalmente sobre provincias de las regiones norte y noreste, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet informó que tanto en la costa Caribe como en la Atlántica se producirán incrementos locales del oleaje, además de visibilidad reducida debido a los aguaceros, descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante estas condiciones, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población, especialmente a quienes se encuentran en las zonas bajo alerta, a mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de los organismos de protección civil.

En caso de emergencia, las autoridades recomendaron comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.