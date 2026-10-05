El COE mantiene alerta verde para Espaillat, La Vega y Puerto Plata por posibles inundaciones

Conductores transitan por una calle inundada tras las lluvias. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este que mantiene el nivel de alerta verde para las provincias Espaillat, La Vega y Puerto Plata, ante posibles inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias ocurridas y las pronosticadas.

La medida fue adoptada luego del boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que indicó que la incidencia de un sistema de alta presión estará limitando las precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, el Indomet indicó que la influencia de una vaguada y los efectos locales, asociados al calentamiento diurno y la orografía, interactuarán durante la tarde y las primeras horas de la noche. Estas condiciones podrían generar aumentos nubosos acompañados de aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-05-at-120016-pm-0d84cc23.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-05-at-120016-pm-0d84cc23.jpeg Mapa que muestra las provincias marcadas en alerta verde por el COE. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL COE)

Situaciones reportadas

El COE también informó sobre varias situaciones registradas en distintas zonas del país.

En Haina, provincia San Cristóbal, una joven de 20 años fue arrastrada por la corriente del río Haina durante la madrugada cuando intentaba cruzarlo. Según el reporte, se mantiene su búsqueda con la participación de brigadas de la Defensa Civil, Bomberos, el Sistema 9-1-1 y la Policía Nacional.

En Yásica, Puerto Plata, brigadas de la Defensa Civil realizaron la evacuación preventiva de bañistas que se encontraban en el río Yásica, debido al alto volumen de agua que presentaba el afluente y ante el riesgo de una posible crecida.

En La Vega, las brigadas evacuaron a bañistas que se encontraban en el río Acapulco, debido a los altos volúmenes de agua y para prevenir inconvenientes ante una posible crecida.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población, especialmente a quienes se encuentran en las zonas bajo alerta, a mantenerse informada a través de los canales oficiales y de los organismos de protección civil.

En caso de emergencia, las autoridades recomendaron comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.