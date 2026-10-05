Aguaceros en la tarde y temperaturas de hasta 34 °C dominan las condiciones del tiempo este lunes

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este lunes se pronostican escasas lluvias debido a la presencia de una masa de aire con menor contenido de humedad y la aproximación de un sistema anticiclónico.

No obstante, durante la tarde, la influencia de una vaguada y los efectos locales favorecerán la ocurrencia de algunos aguaceros aislados, tronadas y ráfagas de viento en poblados del noreste, sureste y la Cordillera Central, como en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, San José de Ocoa, La Vega, Santiago sur, San Juan, Elías Piña, entre otras zonas aledañas.

Temperaturas

El Indomet indicó que las temperaturas se mantendrán calurosas. Las mínimas oscilarán entre 23 °C y 25 °C, y las máximas se situarán entre 32 °C y 34 °C.

Ante las altas temperaturas, el organismo recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

También exhortó a permanecer en lugares frescos y ventilados. Las personas envejecientes, las embarazadas y los niños son más susceptibles a los efectos del calor y requieren mayor atención.

Área de baja presión

En su informe del tiempo, el organismo comunicó sobre un área de baja presión ubicada al suroeste del golfo de México, con un potencial de formación de un 10 % durante los próximos dos días y de un 50 % en los próximos siete días.

Onda tropical

Para este martes, se espera que predominen un cielo soleados y nubes aisladas producto de la incidencia del sistema anticiclónico y el ambiente menos húmedo

Sin embargo, para la tarde se pronostican aguaceros aislados, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, en localidades de Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, San Juan, Santiago sur, La Vega, Monte Plata y otras provincias cercanas, debido a los efectos locales y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Para el miércoles, el Indomet prevé la aproximación de una onda tropical, provoque lluvias débiles a moderadas durante la mañana en sectores del litoral caribeño.

Las precipitaciones podrían registrarse en localidades de La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, entre otras zonas.

Durante la tarde, las lluvias predominarán en forma de aguaceros locales, con posibles tronadas y ráfagas de viento sobre zonas de la Cordillera Central, el sureste y la zona fronteriza.