Continuará el ambiente caluroso y pronostican lluvias por vaguada este martes

Un motorista toma agua de una botella para hidratarse y mitigar el calor en una calle del Gran Santo Domingo ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este martes predominará un cielo mayormente soleado y poco nuboso.

No obstante, el organismo indicó que durante las horas matutinas ocurrirán chubascos aislados en provincias del litoral caribeño, como San Cristóbal, Peravia, Azua y Barahona.

Para la tarde y las primeras horas de la noche, se pronostican algunos aguaceros locales acompañados de tronadas y posibles ráfagas de viento en La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, San Juan, Elías Piña, entre otras provincias cercanas producto del arrastre del viento y a la incidencia de una vaguada en los niveles altos de la troposfera.

Altas temperaturas

Las temperaturas se mantendrán elevadas en gran parte de las provincias, además de una sensación térmica superior. Las temperaturas mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

Ante esto, el Indomet recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Las personas envejecientes, las embarazadas y los niños son más susceptibles a los efectos del calor y requieren mayor atención.

Área de baja presión

Indomet informó sobre un área de baja presión ubicada al suroeste del Golfo de México, con un potencial de formación del 80 % en los próximos dos días y de 80 % en los próximos siete días.

Pronóstico para los próximos días

Para el miércoles, el Indomet manifestó que una onda tropical estará acercándose al territorio nacional, favoreciendo desde la madrugada y primeras horas de la mañana la ocurrencia de chubascos entre débiles y moderados en La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Altagracia, San Cristóbal, entre otras provincias.

Durante la tarde, se generarán aguaceros locales con posibles tronadas y ráfagas de viento sobre zonas de la Cordillera Central, la región sureste y la zona fronteriza.

Para el jueves, también se prevé la ocurrencia de lluvias pasajeras de débiles a moderadas sobre localidades de la zona costera caribeña durante la mañana.

Para la tarde, se esperan algunos aguaceros locales con posibles tronadas en Monseñor Nouel, La Vega, San Juan, San José de Ocoa, entre otras localidades cercanas a la Cordillera Central.