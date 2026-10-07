El COE emite alerta verde para Santo Domingo y otras provincias por lluvias

Vehículos transitan por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles alerta verde para Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país, debido a las lluvias registradas y las previstas para las próximas horas por los efectos de una vaguada y la incidencia de una onda tropical.

La institución informó que bajo esta condición además se encuentran San Cristóbal y Barahona, provincias que también podrían registrar inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas como consecuencia de las precipitaciones.

Aunque el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señaló que la parte más activa de la onda tropical se encuentra sobre el mar Caribe, su contenido de humedad, los efectos locales y la incidencia de una vaguada ya han provocado chubascos sobre localidades del sureste y noreste del territorio nacional.

El organismo meteorológico prevé que durante las próximas horas y en la tarde se registren aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas del país.

Medidas preventivas

El COE recordó que la emisión de una alerta verde significa que la población debe mantenerse informada y preparada ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La entidad recomendó a la población prestar atención a los boletines oficiales y adoptar las medidas preventivas correspondientes para evitar situaciones de riesgo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-07-at-121747-pm-6a953c7b.jpeg Mapa de las provincias bajo alerta verde. (CEDIDA POR EL COE)

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten aumentos en sus niveles, así como desplazarse por zonas vulnerables durante períodos de lluvias intensas.

Ante cualquier situación de emergencia, las autoridades recordaron a la población que puede comunicarse con el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1.