El COE aumenta a siete las provincias en alerta verde por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a siete las provincias en alerta verde y la mantuvo para el Distrito Nacional ante la posibilidad de inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las pronosticadas para las próximas horas.

Las demarcaciones bajo alerta son San Cristóbal, Santo Domingo, Barahona, Monte Plata, Azua, San José de Ocoa y Peravia.

De acuerdo con el boletín emitido la noche de este miércoles por el organismo, la medida responde a las condiciones meteorológicas asociadas a la incidencia de una onda tropical y una vaguada en niveles altos de la troposfera, que favorecen la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/alerta-coe-miercoles-7-de-octubre-5822808c.jpeg

Se espera aumento de lluvias en Santo Domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que actualmente se registra la mayor actividad de aguaceros, de moderados a localmente fuertes, sobre El Seibo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana y el norte de Elías Piña.

El organismo también reportó chubascos dispersos sobre La Vega y San Juan, mientras avisó que las precipitaciones se extenderán hacia el Gran Santo Domingo.

Indomet indicó que durante la noche las lluvias se concentrarán principalmente sobre el litoral Caribe.

Entre las zonas donde se esperan aguaceros de moderados a fuertes figuran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Peravia, Azua y Barahona.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a tomar precauciones ante posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/alerta-google-para-sd-52eabf68.png

Alertas de Google

Debido a las lluvias, usuarios reportaron haber recibido una alerta de Google sobre posibles inundaciones en Santo Domingo.