Google envía alerta de inundaciones para el Gran Santo Domingo a través de celulares

Imagen que llegó con la alerta de Google a los teléfonos celulares. ( CEDIDA POR EL COE )

Google envió este miércoles mensajes de alerta a los ciudadanos ante la posibilidad de inundaciones en el Gran Santo Domingo. La alerta llegó a través de los teléfonos celulares, según reportes de usuarios.

El aviso de Google, que fue emitido a las 7:00 de la noche, y manda a la actualización del estado del tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte que podrían producirse acumulados de lluvia entre 70 y 100 milímetros.

Además, incluye una serie de recomendaciones. Pide a la población mantenerse informados sobre los boletines del Centro Nacional de Pronóstico.

"A los residentes de áreas bajas en las provincias afectadas deben desplazarse a zonas altas o albergues habilitados", señala la notificación.

Asimismo se solicita evitar transitar durante "inundaciones y lluvias fuertes".

"Y no conduzca en áreas inundadas", indicó, al tiempo que instó a los conductores cuyos vehículos queden atrapados a abandonarlo rápidamente.

Cantidad de lluvia

El centro indicó que los modelos numéricos de pronósticos indican acumulados de lluvias de entre 70 y 100 milímetros, "con valores superiores de manera aislada".

Alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras seis provincias, debido a las lluvias registradas y las previstas para las próximas horas por los efectos de una vaguada y la incidencia de una onda tropical.

Bajo esta condición puso, además, a Azua, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa, Barahona y Peravia, provincias que también podrían registrar inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas como consecuencia de las precipitaciones.