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Google envía alerta de inundaciones para el Gran Santo Domingo a través de celulares

El COE emitió alerta verde para esta demarcación y otras provincias

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    Google envía alerta de inundaciones para el Gran Santo Domingo a través de celulares
    Imagen que llegó con la alerta de Google a los teléfonos celulares. (CEDIDA POR EL COE)

    Google envió este miércoles mensajes de alerta a los ciudadanos ante la posibilidad de inundaciones en el Gran Santo Domingo. La alerta llegó a través de los teléfonos celulares, según reportes de usuarios.

    El aviso de Google, que fue emitido a las 7:00 de la noche, y manda a la actualización del estado del tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte que podrían producirse acumulados de lluvia entre 70 y 100 milímetros.

    Además, incluye una serie de recomendaciones. Pide a la población mantenerse informados sobre los boletines del Centro Nacional de Pronóstico.

    "A los residentes de áreas bajas en las provincias afectadas deben desplazarse a zonas altas o albergues habilitados", señala la notificación.

    Asimismo se solicita evitar transitar durante "inundaciones y lluvias fuertes".

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    "Y no conduzca en áreas inundadas", indicó, al tiempo que instó a los conductores cuyos vehículos queden atrapados a abandonarlo rápidamente.

    Cantidad de lluvia 

    El centro indicó que los modelos numéricos de pronósticos indican acumulados de lluvias de entre 70 y 100 milímetros, "con valores superiores de manera aislada".

    Alerta verde por vaguada

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras seis provincias, debido a las lluvias registradas y las previstas para las próximas horas por los efectos de una vaguada y la incidencia de una onda tropical.

    Bajo esta condición puso, además, a Azua, San CristóbalMonte Plata, San José de OcoaBarahona y Peravia, provincias que también podrían registrar inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas como consecuencia de las precipitaciones.

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