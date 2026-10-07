Google envía alerta de inundaciones para el Gran Santo Domingo a través de celulares
El COE emitió alerta verde para esta demarcación y otras provincias
Google envió este miércoles mensajes de alerta a los ciudadanos ante la posibilidad de inundaciones en el Gran Santo Domingo. La alerta llegó a través de los teléfonos celulares, según reportes de usuarios.
El aviso de Google, que fue emitido a las 7:00 de la noche, y manda a la actualización del estado del tiempo del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte que podrían producirse acumulados de lluvia entre 70 y 100 milímetros.
Además, incluye una serie de recomendaciones. Pide a la población mantenerse informados sobre los boletines del Centro Nacional de Pronóstico.
"A los residentes de áreas bajas en las provincias afectadas deben desplazarse a zonas altas o albergues habilitados", señala la notificación.
Asimismo se solicita evitar transitar durante "inundaciones y lluvias fuertes".
"Y no conduzca en áreas inundadas", indicó, al tiempo que instó a los conductores cuyos vehículos queden atrapados a abandonarlo rápidamente.
Cantidad de lluvia
El centro indicó que los modelos numéricos de pronósticos indican acumulados de lluvias de entre 70 y 100 milímetros, "con valores superiores de manera aislada".
Alerta verde por vaguada
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras seis provincias, debido a las lluvias registradas y las previstas para las próximas horas por los efectos de una vaguada y la incidencia de una onda tropical.
Bajo esta condición puso, además, a Azua, San Cristóbal, Monte Plata, San José de Ocoa, Barahona y Peravia, provincias que también podrían registrar inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas como consecuencia de las precipitaciones.