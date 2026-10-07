Onda tropical provocará lluvias en varias provincias y continuará el calor este miércoles

Un motorista transporta a su pasajero que se resguarda de la lluvia con una sombrilla mientras transitan por la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este miércoles se esperan lluvias en varias zonas del país, principalmente durante horas de la tarde, debido a que una onda tropical se moverá hacia el oeste y provocará mayor humedad e inestabilidad.

De acuerdo con el organismo, los aguaceros podrían ser moderados localmente y estarán acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales en las provincias del sureste, la Cordillera Central y el suroeste del país.

Durante la noche, las lluvias también afectarán al Gran Santo Domingo. Ante esta situación, el Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta, especialmente en zonas vulnerables, debido a la posibilidad de inundaciones urbanas repentinas.

Temperaturas elevadas

Las temperaturas se mantendrán calurosas. Las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 32 °C y 34 °C.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

El organismo señaló que las personas envejecientes, las embarazadas y los niños son más susceptibles a los efectos del calor y requieren mayor atención.

Tormenta tropical Isaías

El organismo informó que durante la madrugada de este miércoles la depresión tropical número 9 se convirtió en la tormenta tropical Isaías.

El fenómeno se localiza a unos 460 kilómetros al oeste de Progreso, México, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el este/noreste a unos 13 kilómetros por hora.

Por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Pronóstico

Para este jueves, desde horas de la madrugada, la onda tropical se alejará paulatinamente. Sin embargo, la humedad remanente, junto al viento del este/sureste, mantendrá la inestabilidad sobre el país.

El Indomet pronostica nublados con aguaceros de diferentes intensidades, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en provincias del litoral costero caribeño, como San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Azua, Barahona y Pedernales, entre otras.

Para el viernes, el organismo prevé que la incidencia de un sistema anticiclónico favorezca condiciones meteorológicas más estables, lo que mantendrá reducida la ocurrencia de lluvias significativas sobre gran parte del país.

No obstante, durante las horas de la tarde y hasta principios de la noche podrían ocurrir nublados ocasionales con aguaceros locales y tronadas aisladas hacia sectores de las regiones noreste y sureste, la Cordillera Central y puntos fronterizos.