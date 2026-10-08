La Romana y La Altagracia registran los mayores acumulados de lluvias por onda tropical

Acumulación de agua en una calle de El Pensador, Villa Duarte, Santo Domingo Este, tras las lluvias registradas. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Las lluvias registradas entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves dejaron acumulados de entre 35 y 60 milímetros en zonas de la periferia del litoral Caribe, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Christopher Florián, pronosticador del Indomet, explicó que las mayores precipitaciones se registraron en La Romana y La Altagracia. La Romana alcanzó alrededor de 60 milímetros, mientras que también se registraron lluvias en Barahona, Azua, Peravia, Baní, San Cristóbal y Santo Domingo.

Indicó que las precipitaciones fueron provocadas por el paso de una onda tropical, que dejó un ambiente húmedo e inestable sobre el territorio nacional.

Lluvias dentro de lo esperado

Florián señaló que los acumulados registrados por las lluvias figuran dentro de lo esperado para la época del año, aunque indicó que el comportamiento ha sido ligeramente atípico debido a la sequía asociada al fenómeno El Niño.

Explicó que las precipitaciones han contribuido a disminuir paulatinamente la sequía y a aportar agua a las presas y embalses, luego de varios meses con lluvias escasas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-recorrido-por-lluvia-en-santo-domingo-adriana-suels--23-b097f1c5.jpg Conductores circulan luego de las lluvias registradas desde la madrugada. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-recorrido-por-lluvia-en-santo-domingo-adriana-suels--27-1890b268.jpg Peatones se desplazan con sombrillas tras las lluvias registradas. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-recorrido-por-lluvia-en-santo-domingo-adriana-suels--18-ed80166b.jpg Agua acumulada en una calle del sector El Pensador, en Villa Duarte, Santo Domingo Este, tras las lluvias registradas este jueves. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/08102026-recorrido-por-lluvia-en-santo-domingo-adriana-suels--2-e9915dd4.jpg El tránsito se mantenía fluido este jueves en la avenida Abraham Lincoln, pese a las lluvias registradas desde la madrugada. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

Pese la onda tropical se aproxima a la porción oriental de Cuba, se prevén lluvias durante los próximos días, aunque con menor intensidad y acumulados. Para la madrugada de este viernes, Florián señaló que se esperan lluvias aisladas y pasajeras, entre débiles y moderadas, con posibles tronadas.

Para el sábado se pronostica condiciones mayormente de buen tiempo en gran parte del país. Sin embargo, durante la tarde podrían producirse aguaceros locales y aislados en Santo Domingo y otras provincias aledañas, debido al viento del sureste y al acercamiento de una vaguada.

Sin reportes de daños

Las lluvias registradas desde la madrugada de este jueves dejaron calles mojadas y varios puntos con acumulación de agua.

Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este, se observó a personas desplazándose con paraguas, mientras que el tránsito se mantenía fluido.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que no había recibido reportes de daños ni situaciones de emergencia relacionadas con las lluvias, como inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos o cañadas.