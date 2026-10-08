El COE mantiene en alerta verde al Gran Santo Domingo y San Cristóbal ante posibles inundaciones

El Instituto Dominicano de Meteorología se mantiene vigilante ante el desarrollo de otros fenómenos atmosféricos que puedan afectar al territorio nacional. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este jueves bajo alerta verde a las provincias Santo Domingo y San Cristóbal, así como el Distrito Nacional, ante la posibilidad de que se generen inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, como consecuencia de las lluvias registradas sobre el territorio nacional por los efectos de una onda tropical.

El organismo redujo el nivel de alerta para estas demarcaciones, que pasaron de amarilla a verde, tras la disminución de las precipitaciones. Asimismo, descontinuó las alertas para Barahona, Azua, Monte Plata y San José de Ocoa, provincias que permanecían bajo vigilancia debido a las condiciones generadas por la ocurrencia de los aguaceros.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la onda tropical se alejó del área de responsabilidad del país, por lo que las lluvias comenzarán a disminuir de manera gradual, tanto en cantidad como en distribución.

Sin embargo, el organismo meteorológico indicó que todavía podrían registrarse algunos aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-120839-pm-a1fedc83.jpeg Mapa de las provincias bajo alerta verde por la ocurrencia de las lluvias. (CEDIDA POR EL COE)

Recomendaciones

A pesar de la disminución de las lluvias, el COE exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y zonas vulnerables ante posibles crecidas repentinas.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales, revisar sus medidas de prevención y tener listo su plan familiar en casos de emergencia.

Para situaciones que lo ameriten, el COE recuerda que la ciudadanía puede solicitar asistencia a través del 9-1-1.