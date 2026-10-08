El COE mantiene en alerta verde al Gran Santo Domingo y San Cristóbal ante posibles inundaciones
A pesar de la disminución de las lluvias, el Indomet informó que todavía podrían registrarse algunos aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este jueves bajo alerta verde a las provincias Santo Domingo y San Cristóbal, así como el Distrito Nacional, ante la posibilidad de que se generen inundaciones urbanas, crecidas de pequeños arroyos y cañadas, como consecuencia de las lluvias registradas sobre el territorio nacional por los efectos de una onda tropical.
El organismo redujo el nivel de alerta para estas demarcaciones, que pasaron de amarilla a verde, tras la disminución de las precipitaciones. Asimismo, descontinuó las alertas para Barahona, Azua, Monte Plata y San José de Ocoa, provincias que permanecían bajo vigilancia debido a las condiciones generadas por la ocurrencia de los aguaceros.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la onda tropical se alejó del área de responsabilidad del país, por lo que las lluvias comenzarán a disminuir de manera gradual, tanto en cantidad como en distribución.
Sin embargo, el organismo meteorológico indicó que todavía podrían registrarse algunos aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento.
Recomendaciones
A pesar de la disminución de las lluvias, el COE exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y zonas vulnerables ante posibles crecidas repentinas.
- Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines oficiales, revisar sus medidas de prevención y tener listo su plan familiar en casos de emergencia.
Para situaciones que lo ameriten, el COE recuerda que la ciudadanía puede solicitar asistencia a través del 9-1-1.