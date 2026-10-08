El COE descontinúa alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) descontinuó este jueves el nivel de alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas para San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

La medida se tomó luego de que la onda tropical se alejara del área de responsabilidad. Sin embargo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) advierte que todavía podrían registrarse aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

El COE recomienda a la población mantenerse atenta a las informaciones oficiales del Indomet y del organismo de emergencias.

Registro de lluvias

Las lluvias registradas entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves dejaron acumulados de entre 35 y 60 milímetros en zonas de la periferia del litoral caribeño, informó el Indomet.

Christopher Florián, pronosticador del la institución, explicó que las mayores precipitaciones se registraron en La Romana y La Altagracia.

La Romana alcanzó alrededor de 60 milímetros, mientras que también se registraron lluvias en Barahona, Azua, Peravia, Baní, San Cristóbal y Santo Domingo.

Indicó que las precipitaciones fueron provocadas por el paso de una onda tropical, que dejó un ambiente húmedo e inestable sobre el territorio nacional.

El COE aseguró que no recibió reportes de daños ni situaciones de emergencia relacionadas con las lluvias, como inundaciones, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos o cañadas.