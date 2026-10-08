Lluvias y tormentas eléctricas continuarán este jueves pese al alejamiento de vaguada

Vehículos intentan cruzar la calle Respaldo 21, en el sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional, inundada tras las lluvias del 7 de julio de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este jueves se prevé que la onda tropical se ubique próxima a la porción oriental de Cuba y la vaguada se alejará gradualmente del área de pronóstico.

Sin embargo, el organismo explicó que la atmósfera continuará con abundante contenido de humedad e inestabilidad, condiciones que favorecen un ambiente nublado, aguaceros muy fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde horas de la madrugada.

De acuerdo con el informe meteorológico, las lluvias se esperan principalmente hacia provincias del litoral Caribeño, el suroeste, la zona fronteriza, el noreste y la llanura oriental.

La actividad de lluvias estará mayormente concentrada en San José de Ocoa, Azua, Peravia, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Bahoruco, Monte Plata, Pedernales y Barahona.

Recomendaciones ante el calor

Las temperaturas se mantendrán elevadas, con una sensación térmica superior. Las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 31 °C y 33 °C.

Por tal motivo, el Indomet recomienda ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Las personas envejecientes, embarazadas y los niños son más susceptibles a los efectos del calor y requieren mayor atención.

Tormenta tropical Isaías se convierte en huracán

El organismo informó que la tormenta tropical Isaías se convirtió en huracán durante la madrugada. El fenómeno se encontraba a 790 kilómetros al norte de Progreso, México, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y desplazándose hacia el este/noreste a unos 15 km/h.

Por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Estabilidad atmosférica

Para el viernes, el organismo prevé que el ingreso de una masa de aire de menor contenido de humedad, asociada a un sistema de alta presión, promoverá un entorno de mayor estabilidad atmosférica y limitará los eventos de precipitaciones sobre el territorio nacional.

No obstante, los efectos del calentamiento diurno y orográfico inducirán chubascos matutinos sobre el litoral caribeño. Después del mediodía, se prevén aguaceros aislados con tronadas distanciadas en provincias del sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Para el sabádo, se espera que la masa de aire de escasa humedad se mantenga incidiendo sobre la región. Sin embargo, el incremento de la velocidad del viento del noreste y la orografía local provocarán chubascos intermitentes, con aisladas tronadas y ráfagas de viento sobre el litoral costero Atlántico y la llanura oriental.

Estas condiciones se extenderán durante horas de la tarde hacia sectores del sureste, el litoral caribeño y la Cordillera Central.