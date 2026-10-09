Vaguada traerá lluvias al Gran Santo Domingo y otras localidades el fin de semana

Mapa publicado por Indomet que muestra campos nubosos en el litoral este del país. ( PUBLICADO POR INDOMET )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros de moderados a fuertes en varias zonas del país durante este fin de semana, debido al acercamiento de una vaguada por el este del territorio nacional.

Para este sábado se prevén chubascos desde la madrugada y durante las primeras horas de la noche en localidades del litoral costero caribeño y atlántico, entre ellas Barahona, La Altagracia, Samaná y María Trinidad Sánchez.

El organismo explicó que, durante la tarde, el viento del este-noreste transportará humedad hacia el territorio nacional, lo que provocará incrementos nubosos y aguaceros locales de intensidad moderada, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el Gran Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional, así como en Hato Mayor, Samaná, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Romana y San Pedro de Macorís, entre otras zonas aledañas.

Indomet indicó que para el domingo la vaguada continuará acercándose por el este, favoreciendo la formación de nublados con aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales.

Estas condiciones afectarán principalmente sectores de las regiones noreste y sureste, la cordillera Central y localidades del Gran Santo Domingo.

Temperaturas se mantendrán calurosa

El Indomet también informó que las temperaturas se mantendrán calurosas, con máximas que oscilarán entre 31 °C y 35 °C en gran parte del territorio dominicano. Dijo que la sensación térmica será "agobiante".

Recomendó a la población tomar agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m., y permanecer en lugares frescos y ventilados.