Ambiente caluroso y aguaceros en la tarde marcarán las condiciones del tiempo este viernes

Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla. ( ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este viernes predominará un cielo soleado, debido a la incidencia de una circulación anticiclónica que mantendrá limitadas las lluvias significativas sobre la mayor parte del territorio dominicano.

Sin embargo, durante la tarde, el arrastre de nubosidad provocado por el viento del este/sureste, en combinación con los efectos locales, favorecerá la ocurrencia de aguaceros locales y tronadas aisladas en sectores de La Altagracia, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Barahona, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y la parte norte del Gran Santo Domingo.

Temperaturas elevadas

El organismo meteorológico indicó que las temperaturas se mantendrán elevadas. Las mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, mientras que las máximas estarán entre los 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó a la población ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, señaló que las personas envejecientes, las embarazadas y los niños son más susceptibles a los efectos del calor y requieren mayor atención.

Huracán Isaías

El organismo informó que el huracán Isaías se encuentra a 590 kilómetros al norte de Progreso, México, con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y desplazándose hacia el nor/noreste a unos 24 kilómetros por hora.

De acuerdo con el organismo, por su posición y desplazamiento, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Condiciones favorables

Para este sábado, durante las horas de la mañana, prevalecerán condiciones meteorológicas favorables, con poca actividad lluviosa en el territorio nacional.

No obstante, después del mediodía, el arrastre de nubosidad provocado por el viento del este/noreste favorecerá la ocurrencia de aguaceros, que podrían ser moderados localmente, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

Estas condiciones se presentarán principalmente en sectores de las regiones noreste y sureste, el centro del país y el Gran Santo Domingo.

Para este domingo, una débil vaguada ubicada al norte del territorio dominicano incrementará ligeramente la humedad sobre el país, lo que favorecerá incrementos nubosos ocasionales.

El Indomet prevé aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento ocasionales, principalmente en sectores de las regiones noreste y sureste, la cordillera Central y localidades del Gran Santo Domingo.