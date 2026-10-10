El Indomet pronostica aguaceros y tormentas eléctricas para este sábado y domingo

Para mañana domingo prevé un aumento de las lluvias por el acercamiento de una vaguada. ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento para la tarde de este sábado en varias provincias del país, mientras que para mañana domingo prevé un aumento de las lluvias por el acercamiento de una vaguada.

De acuerdo con el informe emitido a las 6:00 de la mañana, durante las primeras horas del día predominará un ambiente poco nuboso y de escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional. No obstante, se esperan chubascos aislados y pasajeros en localidades cercanas a las costas atlántica y caribeña.

Entre las provincias donde podrían registrarse estas lluvias figuran La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, San Pedro de Macorís, La Romana y el Gran Santo Domingo.

Para la tarde, el calentamiento diurno, la orografía y la humedad transportada por el viento del este/noreste favorecerán los nublados con aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas condiciones también podrían presentarse en sectores de Sánchez Ramírez, Duarte y Monseñor Nouel, entre otras localidades cercanas.

En tal sentido, las autoridades emitieron alerta verde para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo ante posibles inundaciones urbanas, debido a las lluvias que se esperan a partir de esta tarde.

Vaguada aumentará las lluvias el domingo

Indomet informó que el acercamiento de una vaguada en varios niveles de la troposfera incrementará la humedad y la inestabilidad sobre el territorio dominicano durante este domingo.

El fenómeno favorecerá aguaceros, tronadas y ráfagas de viento ocasionales en localidades de La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y el Gran Santo Domingo.

Las precipitaciones podrían extenderse a otras localidades de las regiones noreste y sureste, así como a la Cordillera Central, especialmente durante las horas de la tarde.

Temperaturas máximas de hasta 35 °C

Las temperaturas continuarán calurosas, con máximas de entre 31 °C y 35 °C en gran parte del país. Para el Gran Santo Domingo se esperan mínimas de entre 23 °C y 25 °C y máximas de entre 31 °C y 33 °C.

Ante el calor, el organismo recomienda tomar agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Indomet señala que las personas envejecientes, las embarazadas y los niños son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas y requieren mayor atención.

En cuanto al huracán Isaías, el organismo informó que el sistema se debilitó significativamente durante la madrugada y degeneró en un ciclón post-tropical. Se encontraba a unos 40 kilómetros al sur/suroeste de Montgomery, Alabama, Estados Unidos, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a unos 22 kilómetros por hora.

Por su posición y trayectoria, el sistema no representa peligro para la República Dominicana.