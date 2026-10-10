El Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde por lluvias asociadas a vaguada

Tres personas caminan bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a tres las demarcaciones bajo alerta verde debido a los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento asociados a una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el organismo de emergencias, la decisión fue adoptada tomando en cuenta el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que advierte sobre un incremento de la nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones en distintas localidades del país.

En este sentido, el COE indicó que se encuentran en alerta verde el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y San Cristóbal, ante el riesgo de posibles inundaciones urbanas y rurales.

El COE explicó que las imágenes satelitales y del radar meteorológico muestran que durante las últimas horas de la tarde se han registrado aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento, producto de la combinación de una vaguada y los efectos del ciclo diurno.

Asimismo, indicó que las precipitaciones podrían extenderse durante la noche hacia otras localidades de las regiones nordeste, norte y sureste, así como de la cordillera Central.

Pronóstico de lluvias

En su informe de este sábado, el Indomet pronosticó que las precipitaciones continuarían hasta las primeras horas de la noche, afectando localidades de San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, San Juan y Elías Piña.

La institución explicó que el arrastre de campos nubosos asociado al viento y la incidencia de la vaguada favorecerán la ocurrencia de lluvias en otras zonas del nordeste, la costa norte y el interior del país, acompañadas de posibles tronadas aisladas.

El organismo meteorológico también advirtió que las temperaturas permanecerán elevadas, con máximas entre 31 y 35 grados Celsius en gran parte del territorio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-65955-pm-d2a2d076.jpeg Provincias en alerta verde (COE)

Recomendaciones del COE

Ante las condiciones meteorológicas, el COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a mantenerse atentos a las informaciones emitidas por los organismos de protección civil.

Asimismo, recomendó abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten elevados volúmenes de agua, debido al peligro que representan las posibles crecidas repentinas.

El organismo también pidió evitar el uso de balnearios en las demarcaciones bajo alerta verde, como medida preventiva ante las lluvias pronosticadas.

La alerta verde se declara cuando las condiciones meteorológicas permiten prever la posible ocurrencia de un evento peligroso para la población, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas que podrían resultar afectadas.