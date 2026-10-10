El COE emite alerta verde para el Distrito Nacional y al Gran Santo Domingo por posibles aguaceros

Una imagen de archivo que muestra a tres mujeres caminado en medio de aguacero. El COE ha colocado al Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta verde. ( ARCHIVO / NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este sábado 10 de octubre de 2026 en alerta verde al Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, ante las condiciones meteorológicas que podrían generar aguaceros localmente moderados, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante las horas de la tarde.

La medida fue adoptada a partir del boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que pronostica un incremento de la nubosidad como consecuencia del calentamiento diurno, la orografía del territorio y la humedad transportada por los vientos predominantes del este/noreste.

De acuerdo con el organismo meteorológico, estas condiciones favorecerán la ocurrencia de precipitaciones que podrían presentarse con intensidad variable, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las informaciones oficiales.

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Ante esta situación, el COE exhortó a la población a actuar con prudencia y evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten un elevado volumen de agua, debido al riesgo que representan las posibles crecidas repentinas.

Asimismo, recomendó abstenerse de utilizar balnearios en las zonas bajo alerta, como medida preventiva para reducir la posibilidad de incidentes y proteger la vida de los ciudadanos.

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El organismo de protección civil instó a la población a seguir las orientaciones de las autoridades competentes y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y cualquier actualización de los niveles de alerta .

instó a la población a seguir las orientaciones de las y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y cualquier actualización de los . Las autoridades reiteraron que la prevención y la prudencia son fundamentales ante la posibilidad de lluvias, inundaciones repentinas y otros eventos asociados a las condiciones del tiempo.

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