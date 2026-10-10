El Gran Santo Domingo se mantiene en alerta meteorológica por posibles inundaciones

Vehículos transitan por una calle del Gran Santo Domingo en un día de lluvia. ( DIARIO LIBE/ NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó en la tarde de este sábado que mantiene bajo alerta meteorológica al Gran Santo Domingo y San Cristóbal, debido al riesgo de inundaciones urbanas y rurales provocadas por los aguaceros asociados a una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

De acuerdo con el informe emitido a las 6:00 de la tarde, las precipitaciones continuarán durante las primeras horas de la noche de este sábado, acompañadas de posibles tormentas eléctricas en distintas localidades del país.

Entre las provincias donde se esperan lluvias figuran San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, San Juan y Elías Piña, así como otras demarcaciones cercanas.

La entidad explicó que, aunque en gran parte del territorio nacional predominará un cielo con poca nubosidad, el arrastre de campos nubosos asociado al viento y la incidencia de la vaguada favorecerán precipitaciones en localidades del nordeste, la costa norte y zonas del interior, donde también podrían registrarse tronadas aisladas.

Dos demarcaciones bajo alerta meteorológica

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó los niveles de alerta ante la posibilidad de inundaciones urbanas y rurales, manteniendo bajo esta condición al Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

La institución llamó a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos, especialmente en las zonas vulnerables a inundaciones.

Ciclón pos-tropical Isaías no representa peligro para el país

En su informe, Indomet también indicó que el debilitado ciclón pos-tropical Isaías se encontraba localizado a unos 10 kilómetros al oeste de Birmingham, Alabama, Estados Unidos.

El fenómeno presentaba vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el norte/noreste a una velocidad aproximada de 24 kilómetros por hora.

Según el organismo meteorológico, por su posición y trayectoria, este sistema no representa peligro para la República Dominicana.

Temperaturas alcanzarán hasta los 35 grados

Pese a las lluvias previstas, las temperaturas continuarán elevadas en gran parte del territorio nacional, con máximas que oscilarán entre los 31 °C y 35 °C.

Ante estas condiciones, Indomet recomendó a la ciudadanía ingerir agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, así como evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

También aconsejó permanecer en espacios frescos y ventilados para reducir los efectos de las altas temperaturas.

El organismo recordó que los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños son especialmente vulnerables al calor, por lo que requieren mayor atención.

El boletín meteorológico emitido este sábado tiene vigencia hasta las 6:00 de la tarde del lunes 12 de octubre.