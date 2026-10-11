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Vaguada provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias este domingo

Las lluvias se intensificarán durante la tarde en localidades del Gran Santo Domingo, el este, el Cibao y la región sur

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    Vaguada provocará aguaceros y tormentas eléctricas en varias provincias este domingo
    Mapa publicado por Indomet que muestra campos nubosos en el litoral este del país. (PUBLICADO POR INDOMET)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada en varios niveles de la troposfera, combinada con el viento predominante del este/sureste y los efectos locales, provocará aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde de este domingo en varias provincias del país.

    Entre las zonas que podrían resultar afectadas figuran Monte Plata, el norte de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal y Santiago.

    • También se esperan precipitaciones en poblados de Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, San Juan, Elías Piña y localidades cercanas.
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    Condiciones climáticas

    Durante las horas de la mañana, se prevén chubascos dispersos y aguaceros locales sobre el litoral norte, el noreste, el sureste y zonas de la Cordillera Central.

    Las condiciones de inestabilidad atmosférica favorecerán el desarrollo de las lluvias, que podrían ser más intensas en algunos puntos durante la tarde.

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