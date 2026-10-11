Vaguada causará aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento este domingo y el lunes

Desde esta noche y durante este lunes se esperan precipitaciones en el Gran Santo Domingo y San Pedro de Macorís debido a la incidencia de una vaguada, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El predictor meteorológico Claudio Amparo informó que la vaguada y el viento del sureste favorecerán la ocurrencia de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, pese a que predominará un ambiente mayormente soleado en gran parte del territorio nacional.

Amparo explicó que la escasa humedad en la atmósfera permitirá períodos de cielo despejado. Sin embargo, la combinación del calentamiento diurno, el viento del sureste y la incidencia de la vaguada generará chubascos durante la mañana, principalmente en provincias del litoral costero atlántico, la llanura oriental y el litoral costero caribeño.

Indicó que durante la tarde las precipitaciones podrían intensificarse, con aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades del nordeste, el Cibao, la llanura oriental y el Gran Santo Domingo, incluida la parte norte de la provincia.

El predictor señaló que el Indomet mantiene en alerta al Gran Santo Domingo y a la provincia de San Pedro de Macorís ante el riesgo de inundaciones urbanas. Por ello, exhortó a los residentes en zonas vulnerables a mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Advirtió que las temperaturas continuarán calurosas debido a la incidencia del viento húmedo de componente este-sureste. En ese sentido, recomendó ingerir suficientes líquidos, utilizar ropa ligera y evitar la exposición directa a la radiación solar entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Medidas de prevención

Amparo recordó que los niños, las personas envejecientes y las embarazadas son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas, por lo que deben recibir especial atención.

Agregó que las lluvias podrían continuar durante la noche de este domingo, principalmente en provincias del litoral costero caribeño, entre ellas La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, Azua y Barahona, así como en el Gran Santo Domingo.

Para este lunes, la vaguada continuará incidiendo sobre el territorio nacional y provocará condiciones de mayor inestabilidad atmosférica. Se esperan chubascos durante la mañana y aguaceros más intensos en horas de la tarde, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la llanura oriental, el noroeste y la cordillera Central.