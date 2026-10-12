Pronostican lluvias por vaguada en varias provincias y temperaturas calurosas este lunes

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos en gran parte del país. Sin embargo, la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el arrastre del viento, provocarán lluvias en algunas provincias.

Para la mañana, el organismo prevé chubascos aislados, de débiles a moderados, con tronadas en localidades de Peravia, Pedernales, Barahona, Samaná y María Trinidad Sánchez.

En horas de la tarde, el calentamiento diurno favorecerá la ocurrencia de aguaceros locales, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, La Vega, la parte norte de Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Recomendaciones por el calor

Las temperaturas continuarán calurosa. Las mínimas estarán entre 23 °C y 25 °C y las máximas se oscilarán entre 31 °C y 33 °C

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda ingerir agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

La entidad indicó que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños requieren especial atención, debido a su mayor vulnerabilidad a los efectos del calor.

Vigilan zona de aguaceros

El organismo informó que mantiene bajo vigilancia un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas, asociada a una zona de baja presión localizada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde.

De acuerdo con el organismo, este sistema presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 20 % en las próximas 48 horas y de un 20 % en los próximos siete días.

Lluvias

Para este martes, se prevé una atmósfera bastante húmeda e inestable, condiciones que favorecerán fuertes aguaceros, frecuentes tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente durante la tarde.

Las precipitaciones podrían registrarse en Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón, entre otras provincias aledañas.

También, se esperan lluvias de menor intensidad en el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal, entre otras localidades.

Para el miércoles, el organismo prevé una reducción de las precipitaciones en el territorio nacional, debido a que la vaguada se alejará del país y dará paso a una masa de aire con menor contenido de humedad.

Como resultado, predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos. No obstante, podrían ocurrir algunos aguaceros acompañados de posibles tronadas en localidades del sureste, noreste y la Cordillera Central, debido al arrastre del viento del noreste, el calentamiento diurno y los efectos orográficos.