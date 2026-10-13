El COE declara al Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde por lluvias

El tránsito se ralentiza en las calles de Santo Domingo durante los días lluviosos. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la tarde de este martes las provincias en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las pronosticadas para las próximas horas por la incidencia de una vaguada.

El organismo mantiene bajo esta condición a Valverde, Santiago y La Vega, e incorporó a Santo Domingo y San Cristóbal, especialmente su zona norte, así como el Distrito Nacional, Monte Plata y Puerto Plata.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones continuarán favorables para la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

De acuerdo con el organismo meteorológico, las lluvias también estarán favorecidas por el aporte de humedad del viento del este/sureste, lo que contribuirá al incremento de las precipitaciones, principalmente durante la tarde y la noche.

Recomendaciones a la población

Ante las condiciones meteorológicas, el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y revisar sus planes familiares de emergencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/13/whatsapp-image-2026-10-13-at-125425-pm-d2e25e68.jpeg Mapa de las provincias en alerta verde. (CEDIDA POR EL COE)

Asimismo, recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, así como abstenerse de transitar por zonas vulnerables a inundaciones.

El organismo también recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.