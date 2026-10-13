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El COE declara al Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde por lluvias

El Indomet advierte de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunas localidades

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    El COE declara al Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde por lluvias
    El tránsito se ralentiza en las calles de Santo Domingo durante los días lluviosos. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la tarde de este martes las provincias en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las pronosticadas para las próximas horas por la incidencia de una vaguada.

    El organismo mantiene bajo esta condición a Valverde, Santiago y La Vega, e incorporó a Santo Domingo y San Cristóbal, especialmente su zona norte, así como el Distrito Nacional, Monte Plata y Puerto Plata.

    Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones continuarán favorables para la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.

    RELACIONADAS

    De acuerdo con el organismo meteorológico, las lluvias también estarán favorecidas por el aporte de humedad del viento del este/sureste, lo que contribuirá al incremento de las precipitaciones, principalmente durante la tarde y la noche.

    Recomendaciones a la población

    Ante las condiciones meteorológicas, el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y revisar sus planes familiares de emergencia.

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    Infografía
    Mapa de las provincias en alerta verde. (CEDIDA POR EL COE)

    Asimismo, recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, así como abstenerse de transitar por zonas vulnerables a inundaciones.

    • El organismo también recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
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