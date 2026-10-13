El COE declara al Gran Santo Domingo y San Cristóbal en alerta verde por lluvias
El Indomet advierte de aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en algunas localidades
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la tarde de este martes las provincias en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las pronosticadas para las próximas horas por la incidencia de una vaguada.
El organismo mantiene bajo esta condición a Valverde, Santiago y La Vega, e incorporó a Santo Domingo y San Cristóbal, especialmente su zona norte, así como el Distrito Nacional, Monte Plata y Puerto Plata.
Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones continuarán favorables para la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes en algunas localidades, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales.
De acuerdo con el organismo meteorológico, las lluvias también estarán favorecidas por el aporte de humedad del viento del este/sureste, lo que contribuirá al incremento de las precipitaciones, principalmente durante la tarde y la noche.
Recomendaciones a la población
Ante las condiciones meteorológicas, el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y revisar sus planes familiares de emergencia.
Asimismo, recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, así como abstenerse de transitar por zonas vulnerables a inundaciones.
- El organismo también recordó que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.