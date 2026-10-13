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El COE declara alerta verde para Valverde, Santiago y La Vega por riesgo de inundaciones

El organismo llamó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua

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    El COE declara alerta verde para Valverde, Santiago y La Vega por riesgo de inundaciones
    Conductores intentan transitar por una calle inundada tras las lluvias. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que colocó a las provincias Valverde, Santiago y La Vega en alerta verde ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias pronosticadas.

    La medida fue adoptada tras el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que pronostica chubascos dispersos y tronadas aisladas en distintos sectores costeros del nordeste y sureste del país, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.

    • Para la tarde y las primeras horas de la noche, se prevé un aumento  de las precipitaciones, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

    Según el pronóstico, estas condiciones afectarán principalmente las regiones norte y noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, donde las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas y rurales.

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    Mapa del COE con las provincias Valverde, Santiago y La Vega en alerta verde ante posibles inundaciones por las lluvias pronosticadas. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL COE)

    Recomendaciones del COE

    Ante las condiciones meteorológicas, el COE exhortó a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a mantenerse atenta a las informaciones emitidas por los organismos de protección civil.

    Tambié recomendó abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, debido al peligro que representan las posibles crecidas repentinas.

    El organismo pidió a la población evitar el uso de balnearios en las demarcaciones bajo alerta verde, como medida preventiva ante las lluvias pronosticadas.

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