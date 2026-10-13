El Indomet pronostica lluvias por vaguada y temperaturas de hasta 35 °C para este martes

Una mujer camina por una calle del Gran Santo Domingo protegida del sol con una sombrilla. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas en el país continuarán dominadas por la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y el arrastre del viento, factores que favorecerán la ocurrencia de lluvias en distintas localidades.

El organismo pronosticó chubascos aislados, de débiles a moderados, acompañados de tronadas en Peravia, Pedernales, Barahona, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Para la tarde, debido al calentamiento diurno, se esperan aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, La Vega, la parte norte de Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña y Dajabón.

Persistirá el calor

En cuanto a las temperaturas, el Indomet señaló que continuarán calurosas. Las mínimas estarán entre los 23 °C y 25 °C, y máximas entre los 31 °C y 33 °C.

El organismo recomendó a la población ingerir agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, y permanecer en lugares frescos y ventilados.

También advirtió que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños son más vulnerables a los efectos del calor, por lo que requieren especial atención.

Vigilan zona de baja presión

En su informe, el Indomet señaló que mantiene bajo vigilancia un área desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas, asociada a una zona de baja presión localizada a varios cientos de kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde.

De acuerdo con el organismo, este sistema presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 20 % durante las próximas 48 horas y de un 20 % en los próximos siete días.

Fuertes aguaceros

El organismo indicó que para este martes se prevé una atmósfera bastante húmeda e inestable, condiciones que favorecerán fuertes aguaceros, frecuentes tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas, especialmente durante la tarde en Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y otras provincias aledañas.

De acuerdo con el Indomet, las lluvias podrían extenderse, con menor intensidad, hacia el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, Monte Plata y San Cristóbal, entre otras localidades.

Para el miércoles, el organismo prevé una reducción de las precipitaciones en gran parte del país, debido al alejamiento de la vaguada y a la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad.

En consecuencia, predominará un cielo soleado, con ligeros incrementos nubosos. Sin embargo, podrían registrarse algunos aguaceros con posibles tronadas en localidades del sureste, noreste y la Cordillera Central, producto del arrastre del viento del noreste, el calentamiento diurno y los efectos orográficos.