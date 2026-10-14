El COE mantiene cinco provincias en alerta verde por lluvias

Tres personas caminan bajo la lluvia en un día lluvioso en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde a cinco provincias ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las pronosticadas para las próximas horas.

Las provincias bajo alerta son La Vega, Santiago, Puerto Plata, Monte Plata y Valverde, donde las precipitaciones podrían provocar situaciones de riesgo.

La medida se mantiene ante las condiciones meteorológicas que afectan el territorio nacional, caracterizadas por la presencia de abundante humedad y la incidencia de una vaguada.

Mujer queda atrapada en vivienda en La Vega

En su informe de situación, el COE reportó que una mujer quedó atrapada en el interior de una vivienda luego de que un árbol cayera sobre la estructura, como consecuencia de las fuertes lluvias y ráfagas de viento registradas en la provincia La Vega.

De acuerdo con el organismo, equipos de respuesta realizaron labores de rescate para salvaguardar la vida y la integridad física de la afectada.

Asimismo, el COE informó sobre la caída de varios árboles y el incremento del caudal de distintas cañadas en las zonas afectadas por las precipitaciones y los fuertes vientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/14/whatsapp-image-2026-10-14-at-102546-am-1-93e89817.jpeg Mapa con las provincias bajo alerta verde. (CEDIDA POR EL COE)

Pronóstico de más lluvias

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se mantendrá abundante humedad sobre el territorio nacional, aunque se espera que disminuya gradualmente a partir de esta noche.

No obstante, la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, combinada con los efectos del calentamiento diurno, favorecerá la ocurrencia de aguaceros que podrían ser fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas y posibles granizadas.

Estas condiciones se presentarán principalmente durante la tarde en la llanura oriental, la cordillera Central y las regiones suroeste y noroeste del país.

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