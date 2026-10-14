Lluvias por vaguada y temperaturas de hasta 33 °C marcarán el tiempo este miércoles

Tres personas caminan bajo la lluvia en una calle del Gran Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles las condiciones meteorológicas en el país seguirán dominadas por la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera.

De acuerdo con el informe meteorológico, la combinación de este fenómeno con los efectos locales del calentamiento diurno favorecerá aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento intensas localmente y posibles granizadas sobre la llanura oriental, la cordillera Central y las regiones suroeste y noroeste.

El organismo indicó que las precipitaciones podrían afectar especialmente a las provincias de Barahona, Pedernales, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Dajabón, Puerto Plata, Espaillat, La Altagracia, Santiago Rodríguez, La Vega, Santiago, Elías Piña, Valverde y Monte Cristi.

Recomiendan precaución ante el calor

El Indomet señaló que las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, a permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, advirtió que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños son más vulnerables a los efectos del calor, por lo que requieren especial atención.

¿Qué se espera para los próximos días?

Para este jueves, la incidencia de un sistema de alta presión en el territorio nacional favorecerá condiciones de mayor estabilidad atmosférica, lo que limitará las precipitaciones en gran parte del país.

Sin embargo, después del mediodía, el viento del este/noreste y la orografía local provocarán aguaceros locales con tronadas ocasionales sobre sectores de las regiones norte, noreste y sureste, así como de la cordillera Central.

El viernes predominará un ambiente mayormente soleado y de escasas precipitaciones en el territorio nacional, debido a la incidencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad.

No obstante, durante la tarde, el arrastre de campos nubosos por el viento del este podría generar chubascos aislados, acompañados de tronadas distanciadas, sobre localidades de las regiones noreste y sureste, así como en algunos puntos del valle del Cibao y la cordillera Central.