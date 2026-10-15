Pronostican lluvias para la tarde de este jueves por incidencia de vaguada

Personas se protegen del sol con sombrillas mientras caminan por una acera en la avenida Abraham Lincoln, Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este jueves predominará un cielo soleado a medio nublado, con chubascos débiles en ocasiones hacia localidades del interior del país.

Para la tarde, el organismo prevé que el calentamiento diurno, el arrastre del viento y los efectos de una débil vaguada, provoquen aguaceros locales acompañados de tronadas y posibles ráfagas de viento en San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Santiago Rodríguez.

Temperaturas calurosas

El Indomet indicó que las temperaturas continuarán calurosas, con mínimas entre 23 °C y 25 °C y máximas entre 31 °C y 33 °C.

Ante estas condiciones, recomendó ingerir agua frecuentemente, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar la exposición directa al sol sin la debida protección entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

Señaló que las personas adultas mayores, las embarazadas y los niños son más vulnerables a los efectos del calor, por lo que requieren especial atención.

Circulación anticiclónica

Para este viernes, el organismo explicó que la incidencia de una circulación anticiclónica (sistema de alta presión) en varios niveles de la troposfera, junto con una masa de aire con escaso contenido de humedad, limitará las precipitaciones en el país ypredominarán condiciones favorables para realizar actividades al aire libre, con un cielo soleado y poco nuboso.

Solo se prevén algunos chubascos aislados con posibles tronadas hacia localidades cercanas a montañas.

En su informe, el Indomet señaló que el sábado las condiciones meteorológicas serán similares a las del día anterior, debido a que el país continuará bajo el dominio del sistema anticiclónico y de una masa de aire con bajo contenido de humedad. Ante esto, se pronostica un ambiente soleado, poco nuboso y con escasas precipitaciones.