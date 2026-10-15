Trudy se convierte en huracán y podría alcanzar categoría mayor frente a México

Trudy podría convertirse en un huracán de categoría mayor antes de aproximarse a la costas de México. ( TOMADA DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE LOS ESTADOS UNIDOS )

El huracán Trudy alcanzó este jueves la categoría 1 en el océano Pacífico, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y podría experimentar una rápida intensificación hasta convertirse en un huracán de categoría mayor antes de aproximarse a la costa occidental de México durante el fin de semana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó en su boletín de las 5:00 de la mañana, hora de República Dominicana, que el sistema se encontraba aproximadamente a 480 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco y a 735 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo.

Trudy avanzaba hacia el noroeste a unos 15 kilómetros por hora, con una presión central mínima de 989 milibares.

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La principal preocupación de los meteorólogos es la posibilidad de que alcance la categoría 3 o superior, condición que lo convertiría en un huracán mayor, con vientos sostenidos de al menos 178 kilómetros por hora.

El pronóstico oficial contempla que el fenómeno cambie gradualmente su desplazamiento hacia el norte-noroeste, acercándose a las costas del suroeste y centro-oeste mexicano durante el fin de semana.

Lluvias de hasta 300 milímetros

El NHC advirtió que los estados mexicanos de Colima y Jalisco podrían recibir acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros, con cantidades aisladas cercanas a 300 milímetros.

Estas precipitaciones representan un riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en las zonas montañosas.

En Guerrero y Michoacán también se prevén lluvias importantes, con acumulados generalmente entre 50 y 100 milímetros y máximos aislados cercanos a 150 milímetros.

El organismo estadounidense advirtió, además, sobre la posibilidad de oleaje peligroso y corrientes de resaca en sectores de la costa del Pacífico mexicano.

Aunque al momento del boletín todavía no se habían emitido vigilancias ni avisos costeros por Trudy, el NHC anticipó que podrían ser necesarios durante este jueves.

Otro sistema amenaza con convertirse en tifón

La actividad ciclónica también mantiene bajo vigilancia a las islas Marianas, en el Pacífico occidental.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió una vigilancia por posibles condiciones de tifón para Guam, Rota, Tinian y Saipán ante el acercamiento de la depresión tropical 29W.

El sistema, que presentaba vientos sostenidos de aproximadamente 55 kilómetros por hora, podría fortalecerse considerablemente antes de aproximarse al archipiélago durante el fin de semana.

Las autoridades meteorológicas advierten sobre la posibilidad de vientos destructivos, inundaciones, lluvias torrenciales y oleaje peligroso. Sin embargo, persiste incertidumbre sobre su trayectoria definitiva y la intensidad que alcanzará.

Dos sistemas activos frente a México Además de Trudy, el NHC mantiene bajo seguimiento a la tormenta tropical Simon, ubicada al sur-sureste de Cabo San Lucas, en México. Simon registraba vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora y permanecía prácticamente estacionaria. A diferencia de Trudy, su pronóstico apunta hacia un debilitamiento progresivo durante los próximos días. Mientras tanto, el Atlántico, el mar Caribe y el golfo de México permanecen sin ciclones tropicales activos, y el NHC no anticipa formación ciclónica en estas regiones durante los próximos siete días.